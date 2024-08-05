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袁國守：短炒業績股 吼中移動騰訊

【明報專訊】港股近日於萬七關拉鋸，市場觀望氣氛濃厚，大市未走出明確方向前，不宜大幅調動資產配置，暫一動不如一靜。然而，若「手痕」想搵個股甚至相關衍生工具短炒，即將放榜的業績股可以「諗諗」；按近期表現，經調整後的中字頭股屬首選，而本港地產收租股則不建議貿然沾手。

港股步入業績期，上周三（31日）「大笨象」匯控（0005）派成績表，次季稅前盈利增1%，勝預期，並擬3個月內回購30億美元，刺激股價做好，一度單日升近5%，相關認購證不少以數十巴仙飈升甚至倍翻，可見業績期間存在炒作機會。假如有意借勢短走一轉，不妨向近日顯著回吐的中字頭股埋手，如即將於本周三（7日）公布中期業績的中國鐵塔（0788），以及本周四（8日）放榜的中國移動（0941）和中芯國際（0981）

當中，又以中移動最值博，主因市場對港股盈利增長能力存疑，股息率夠高才能吸引投資者買入，而股價經過一輪調整後，中移動股息率回升至6.5厘，相比同業聯通（0762）及中電信（0728）均約5.5厘為高，不但是候低吸納長揸之選，還可視為短炒對象，可趁業績公布前小注買入相關Call輪或牛證博爆上。

大摩籲增持中移動　騰訊獲北水捧場

雖然內地第二季電訊服務收入增長或進一步放緩，但大摩預計，三大中資電訊股派息將維持穩定，料中移動中期派息比率為65%，給予「增持」評級，目標價80元，相比上周五收市價73.75元，有潛在8.5%升幅。此外，將於下周三（14日）公布中期業績的騰訊（0700）亦值得吼實，因近日續見北水流入，股價於350元找到支持，短炒值博率不俗。美銀預料，騰訊增長引擎將轉向遊戲和廣告業務，以抵消金融科技業務放緩，予「買入」評級，目標價480元。

置富產業九倉置業反彈空間有限

至於即將派發成績表的本地「磚頭」類股份，如明天（6日）公布業績的置富產業信託（0778）和九龍倉置業（1997），雖現股價相對高位不見了一大截，惟目前本港零售及寫字樓租賃市場仍然疲弱，估計租金將繼續受壓，加上往後可能減少派息，預料短期反彈空間有限，故非炒業績佳選。

摩通預料，本港地產股中期或全年核心每股盈利平均跌7%，主要受到較低租賃收入、發展項目毛利受壓及融資成本上升影響，而大部分地產股的每股派息應該會持平或輕微上升，但料12隻地產股中有3隻會減少股息，而九倉置業及恒隆地產（0101）預期有較高的下行風險，對整體行業維持審慎立場。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]