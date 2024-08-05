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減息前 買短期儲蓄保鎖定高息

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾暗示最快可能於9月減息，投資者若有意於減息前鎖定較高利率回報，除透過債券外，還可考慮短期儲蓄保險，目前市場不乏保單期滿年度化保證回報率逾4%的選擇，惟要留意獲取相關保證回報率之條款。明報記者 劉敬華

現時銀行及保險公司推出的短期儲蓄保險計劃，保單年期介乎1至5年，供款期最長兩年，可同時提供利息與人壽保障，但由於短期儲蓄保險設計以儲蓄為主，提供的身故賠償相對較少，投保人身故後，受益人可能僅取得保單現金價值再加1%至2%的賠償金，此亦解釋為何此類短期儲蓄保險大多可免驗身批核及保證受保。除身故及意外身故保障外，個別產品更可提供危疾保障，以立橋人壽喜盈於「息」5年儲蓄守護保2為例，該計劃同時提供身故賠償及嚴重疾病保障，假如受保人經診斷患上受保的62種嚴重疾病之一，該計劃將一筆過支付相等於已繳總保費的102%或診斷時的保證現金價值，以兩者較高者為準，再減去任何欠款。

無疑投保人選擇短期儲蓄保，着眼點當然是保單期滿保證回報，尤其是減息周期將至，可考慮透過3年或5年儲蓄保險鎖定較長時期的利息收益。是次比較的3年或5年短期儲蓄保中，中銀人壽「目標3年網上儲蓄保險計劃」、blue WeSave高息儲蓄保E1及立橋人壽喜盈於「息」5年儲蓄守護保2，均可提供4.5%或以上的期滿年度化保證回報率，惟要留意上述均為推廣優惠，要符合相關條件方可獲得優惠的回報率，如立橋人壽喜盈於「息」5年儲蓄守護保2，投保人需在今年8月31日或之前成功於網上投保5年期美元保單，且整付保費需達5萬美元或以上，方可獲4.7%的5年期滿時每年保證回報。

保證回報逾4%選擇多

一般而言，投保人選擇一筆過整付保費，即使是同一儲蓄保，期滿保證回報亦會較高，基於整付保費往往可獲保費折扣，即可支付較少保費，因而在計算上推高了期滿保證回報，以中銀人壽「目標3年網上儲蓄保險計劃」為例，假設選擇了3年期港元保單，計入推廣期內的首年保費折扣率9.71%，一筆過預繳的保單期滿年度化保證回報率為4%，分兩年月繳則為3.55%。選擇不同貨幣計價的保單，也影響保證回報，由於目前美息較港息為高，同一計劃下選擇同一保障年期的美元保單，其期滿年度化保證回報率會較港元保單為高。

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