陳正犖：美元料走軟 歐元英鎊未來3個月看好

從歷史上看，政策制定者對美元強勢或弱勢的偏好往往只會產生短期影響，經濟狀况和政策利率帶來的影響更大。

因此即使特朗普傾向於美元走軟，以提高美國製造業和出口的競爭力，但一旦主要央行同步減息，美元將在6至12個月內區間波動，並呈現看漲傾向。

歐洲央行或進一步減息，但美元走軟，歐元兌美元未來3個月仍可能升至1.1。由於政治穩定和近期經濟具韌性，英鎊兌美元未來3個月可能出現看漲傾向。英倫銀行在8月意外減息，但行長貝利稱此舉並不預示未來快速連續減息。鑑於日本央行繼續加息並減少每月債券購買規模，日圓最有可能在短期內進一步走強。由於大宗商品價格降溫及中國經濟復蘇依然疲軟，加元和離岸人民幣可能會持續疲軟。

瑞郎可能在未來1至3個月內整固。瑞士央行減息使瑞郎不太可能進一步走強，不過美元兌瑞郎要重上至4月以來高位，亦需要新的催化劑。澳元料繼續受到相對更為鷹派的央行和金價所支撐，然而新西蘭儲備銀行減息壓力愈來愈大，可能將新西蘭元的上行空間限制在0.61。

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[陳正犖 匯市前瞻]