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袁國守：環球小股災 「少做少錯」為妙

【明報專訊】環球股市上周五爆發小股災，導火線是美國經濟數據疲弱，7月失業率升至4.3%，市場擔心衰退風險增加，道指失守4萬點大關；全周計，道指和標指齊跌2.1%，納指瀉3.4%。

亞太區方面，日央行宣布加息，加上幾近肯定聯儲局將於9月展開減息周期，美日息差料收窄，刺激日圓急彈，日經指數周五瀉5.8%。此外，英特爾（美：INTC）業績遜預期，晶片股頓成跌市重災區，由於韓國及台灣依賴晶片出口，故兩地股市亦急挫，上周五分別跌3.6%及4.4%。

港股自然無運行，連跌三周，共瀉1347點或7.4%，利好消息欠缺下，料維持弱勢格局；技術上，恒指或下試今年3至4月的反彈阻力位，即約16,800點。面對當前市况，「少做少錯」為妙，即使有意入市，應堅守揀股不揀市策略，今期封面故事主角法國外貿銀行吳卓殷表示，比較看好防守力強的公用股，不妨參考。最後一提，本港踏入業績期，中移動（0941）本周四（8日）公布中期業績，而騰訊（0700）將於下周三（14日）放榜，宜預留時間「做功課」。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]