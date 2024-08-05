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陳永傑：美今年減息料坐2望3次

標籤：陳永傑

【明報專訊】聯儲局公布俗稱褐皮書的地區經濟報告，指出美國經濟活動處於輕度及溫和擴張狀態，通脹升勢溫和。巴克萊研究團隊發表對於聯儲局議息預測的研究報告，預計聯儲局今年減息兩次。筆者發現，美國9月、11月及12月減息機會都超過一半，可能減息坐2望3次，有利美國及全球股樓。

最新褐皮書涉及5月下旬至7月初期間，由各地區聯儲銀行職員向指定受訪者做調查。根據報告，大部分地區經濟活動處於輕度及溫和增長狀態，7個地區表示經濟活動有一定程度增長，5個地區經濟活動沒有變動或出現下滑情况，較前一次調查多3個。部分地區表示就業市場轉弱。

巴克萊研究團隊發表報告預計，聯儲局今年減息兩次。該行指出，勞動力市場逐漸降溫的環境下，美國6月消費物價指數（CPI）意外出現下跌，巴克萊目前預計聯邦公開市場委員會今年將於9月及12月減息兩次，並於明年減息3次。預計聯邦基金利率目標範圍在今年底將保持在4.75厘至5厘，明年底維持在4厘至4.25厘。路透報道，高盛資產管理（GSAM）在其年中展望中預計，美國下半年經濟增速將放緩至約2%，由於盈利增長放緩及政治憂慮，這使到投資環境更加複雜。

高盛集團資產管理部門多行業投資主管Lindsay Rosner表示，投資者確實有可能在下半年看到美國減息。她預計聯儲局在9月之前不會開始減息，之後的減息速度可能會保持在每季度0.25厘。

從美國利率觀察工具發現，9月減息機會88%，11月減息機會58%，12月減息機會53%，減息0.25厘可能多達3次。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]