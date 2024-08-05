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廖偉強：樓市6年翻身的定律

標籤：廖偉強

【明報專訊】筆者最近就本港的樓市蕭條期，整理了過去半個世紀的資料，並做了些研究，發現了一個巧合的地方，就是每次香港遭遇重大危機，經濟逆轉，樓市亦會被拖累而出現長時間的淡市。這個蕭條期在大部分情况下維持6年左右。例如在1980至1986年期間，中英就香港問題談判，造成社會及經濟很大動盪，引發地產市道大跌，這段淡市期維持了約6年。至於在1997年亞洲金融風暴後，到2003年沙士，樓價急挫約七成，這段「樓市黑暗期」剛好也歷時6年。

到了今次蕭條期，計及由2018年的中美貿易戰開始，之後接連出現社會運動、新冠疫情，以及連環加息，經濟和樓市都遭遇強震，至今樓價的調整仍未完成。不過，重點是剛好已有6年。

眼前的樓市，似乎仍受着很多負面因素困擾，香港經濟疲弱，零售及餐飲業面對巨大挑戰，港人消費力不斷轉往內地，令香港經濟寸步難移。其實，筆者並不反對香港人到內地消費，這個趨勢已形成。不過，要激活香港經濟，總不能只靠外力，香港人也應該同舟共濟，多一些留港消費，多給香港商家機會。只要大家能夠集氣，香港才可逐漸好起來。

至於樓市，長遠來看仍有很大需求，只是大家都要熬過當前的難關。政府統計處文件顯示，預計香港人口將由2019年的751萬，增至2046年的819萬，共估計增68萬人，即是年均增25,185人。這些新增人口對居住絕對有剛性需求，但目前香港的每年供應量，並不能夠滿足這個增長速度，所以，樓價和租金在未來必定有上升空間。筆者相信這個「六六無窮」的定律，樓市經過了6年的困境，必定可以重新振作起來。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]