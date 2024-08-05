馬泰陽：美9月勢減息 料釋購買力

新盤採取低價促銷奏效，根據本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，7月一手成交量再次超過千宗水平，按月急升約六成。

今年首7個月計，一手成交9776宗，按年增逾四成，相當於去年全年約93%，可見新盤吸納市場不少購買力，同時搶去不少二手客源。預期新盤及餘貨持續以低價推出應市，二手市場將繼續受壓，惟筍盤單位仍有一定吸引力。

雖然美息有望掉頭回落，但本港息口調整步伐不一定與美國同步，P或在一段時間內保持不變，意味港息會在高水平橫行一段時間。不過，相信今年一手仍有突出表現，畢竟以低價開盤，對於有置業需要的買家而言，可說是一個執平貨好時機。近期樓市依然聚焦於一手，搶去市場不少購買力。筆者認為，若息口於年內回落，加上本港經濟向好，料購買力將進一步釋放，一手交投將續向好，估計全年新盤成交有望攀升至18,000宗水平，按年升約七成，屆時將創5年新高。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]