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「跨代退休規劃」助長者享老

【明報專訊】本港人口老化，估計15年後，「老友記」數目佔總人口三成多，故愈來愈多人關注退休生活規劃。最近有保險公司牽頭成立聯盟，協助長者與照顧者及早防範健康風險，而該聯盟成員能提供多個範疇的服務，兼顧長者身心靈健康及財務安排，助客戶安享晚年。

明報記者 袁國守

有見香港步入高齡化社會，中銀人壽上周宣布牽頭發起「安心 2gether」聯盟，一同推行跨代退休生活規劃，以令長者享受優質及全面的老年生活（「享老」）。

中銀人壽與黃金時代基金會去年聯合發表《攜手共建第二人生》白皮書，根據調查結果建立了「長者樂活指數」，結果僅為6分（10分滿分），當中健康及社區支援的滿意程度分別只有4.8分及5.3分（10分滿分）。中銀人壽執行總裁鄧子平認為，香港步入老化社會，養老屬於兩代人共同承擔的責任，而該公司牽頭成立「安心 2gether」聯盟 ，結合五大機構提出的解決方案，協助規劃更完善的「享老」藍圖，令長者及照顧者兩代一同受惠。

「安心 2gether」有安心三寶康訊等

「安心 2gether」聯盟成員包括康訊生物分析、安心三寶、醫思健康（2138）及PURE集團，並由香港老年學會會長及老人科專科醫生梁萬福出任「安心顧問」，共同協助長者與照顧者及早防範健康風險，且配合一系列專業服務，以減低身心健康風險，達致「享老」退休生活。

該聯盟成員提供的服務涵蓋多個範疇，第一階段聚焦於「管理『初老』風險」及「逆轉身心健康風險」 兩大層面，兼顧身心靈健康及財務安排的需要。聯盟成員康訊生物分析可藉由香港中文大學醫學院研發的專利技術「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」拍攝「眼底相」，以了解長者腦健康情况；了解腦部風險後，長者可經聯盟成員安心三寶一站式訂立「持久授權書」，提早管理及規劃財產，以確保長者在日後精神上無行為能力時，仍可由其信任的受權人代為處理財政事務，支付生活和醫療的開支，減低經濟壓力，以免日後急病驟至時猝不及防。

提供體檢 助提早規劃財產

除腦部風險外，在邁向初老階段，長者身體機能亦會逐漸下降，另一聯盟成員醫思健康可提供一系列身體檢測套餐，助「老友記」進一步掌握自身狀况，全方位進行健康風險管理。而PURE集團為連鎖瑜伽及健身中心，提供多元化服務，包括針對「慢活人生族」的專業健身課程，結合社交活動及營養諮詢等，助長者開展人生精彩下半場。中銀人壽會為客戶免費或以折扣優惠，提供聯盟機構的服務。

另外，為配合「享老」服務的需求，中銀人壽下一階段將推出相關金融產品，助長者在退休後仍可獲得穩定的現金流。此外，該公司亦在籌備全新概念的旅居養老計劃，預計先在大灣區內推廣試點，之後將推廣至全國，讓長者體驗「候鳥式」養老，提高生活體驗。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]