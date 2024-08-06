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地產股逆市升 恒指跌幅縮至247點 最多挫504點 中銀：港股估值吸引有望回升

標籤：經濟

【明報專訊】美國上周五（2日）公布的非農就業數據遠遜預期，失業率同步上升，引發市場憂慮美國經濟可達軟着陸的可能性，市場恐慌情緒亦伴隨着減息預期一同升溫，日、韓、台股爆發股災（詳見A1版）。港股未能倖免，恒指昨跌247點或1.46%，較早段最多逾500點跌幅減半，收報16,698點，成交額1350.15億元。有分析認為，市場正在調整對於美國減息的預期，令港股有所整固，但估值仍算吸引。

明報記者 江陵凱

恒昨早低開268點後，午後跌幅一度擴大至跌504點，低見16,441點，尾市跌幅收窄。國指跌98點或1.64%，報5876點。科指跌1.36%至3339點。

銀行資源股捱沽

美國減息預期升溫，息率敏感的銀行股首當其衝被拖累，上周公布業績的渣打（2888）及匯控（0005）分別大跌6.9%及5.6%。減息有利樓市，亦減輕重債地產股的利息支出，地產發展、收租股齊逆市做好，九倉置業（1997）逆市勁升6.2%，新世界（0017）及新鴻基地產（0016）分別升5.3%及3.9%，穩居三大升幅藍籌。經濟衰退憂慮下資源需求料減，中海油（0883）跌6.4%，成為跌幅最大的藍籌股，中石油（0857）亦跌5.4%。

北水淨買入近14億

北水則由上周五淨流出的18.96億元，轉至昨日的淨流入13.88億元，淨流入最多為騰訊（0700）的6.81億元，至於小米（1810）、建行（0939）及中海油，則分別淨流入2.72億元、1.82億元和逾7900萬元。北水淨流出最多為美團（3690），淨走資3.52億元，中國神華（1088）及中移動（0941）亦分別淨流出3.26億和1.61億元。

分析料恒指可重回18300點

中銀香港（2388）財富策略及分析處主管張詩琪認為，市場仍正在調整對於美國減息的預期，令港股有所整固，恒指目前回調到3月至4月時的16,000點至17,000點區間，但以現價的今年預測市盈率8.31倍計，估值仍算吸引。

她表示，中銀不設恒指目標價，但有待市場消化有關減息信息後，加上經濟溫和增長，以及美國減息提升資金流動性後，相信可支持恒指回到7月中的18,300點水平。