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內地財新服務業PMI升至52.1 勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】財新中國7月服務業經營活動指數（服務業PMI）按年回升0.9至52.1，勝市場預期的51.5，亦延續去年1月以來保持於50以上的擴張趨勢，與國家統計局早前公布服務業PMI按月略跌0.2至50的走勢有所不同，但增速仍低於今年均值。

新出口訂單指數回落

從分項數據來看，7月服務業供需擴張速度均有加快，兩大指數在擴張區間反彈，不過外需對整體需求的支撐力道減弱，新出口訂單指數明顯回落，僅略高於榮枯線，為2023年9月來最低。7月服務業用工增速仍偏低，但已創近一年來最高紀錄。

受訪企業表示，增加人手主要是為了應對新增業務。隨着用工增加、工作效率提升，企業消化在手訂單能力增強，積壓工作量指數在6月短暫上升後，再度下行至收縮區間。

同時，服務業成本持續增加。受訪企業提到除了原料、用工和運費上漲均加劇成本負擔，亦在高溫天氣下增加員工津貼，投入了額外支出。儘管成本壓力不減，企業銷售價格並未延續漲勢，7月服務業銷售價格指數回落至臨界點，部分企業減價促銷，抵消了漲價部分的影響。另外，企業信心相對低迷，7月樂觀度較6月低點僅略為回升，是2020年3月後次低。服務業企業普遍寄望未來市况改善和業務開發為經營活動帶來增長，也有部分企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，令需求受挫。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月服務業景氣度向好，製造業相對承壓，價格水平依然較為低迷，尤其是銷售價格處於低位，企業盈利空間受到進一步擠壓，市場樂觀情緒略有恢復，但仍處於低位。他續稱，國內有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最為突出的問題。