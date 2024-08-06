恒大向許家印丁玉梅等追討468億股息酬金

中國恒大尋求向7名被告，收回公司根據其聲稱為誤報的2017至2020年度止各財政年度的財務報表支付的股息及酬金，共約60億美元（約468億港元）。

恒汽兩附屬進破產重整程序

清盤人以公司名義根據其在該訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時不得超過相關規定限額。

該等禁制令於2024年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展至將丁玉梅加入其中。

另外，恒大汽車（0708）7月28日披露旗下附屬公司恒大新能源汽車（廣東）及恒大智能汽車（廣東），在7月26日收到相關地方人民法院下發的通知書，個別債權人已向相關地方人民法院申請對相關附屬公司進行破產重整，最新相關地方人民法院已於2024年8月2日，就相關附屬公司破產重整進行聽證，裁定相關附屬公司進入破產重整程序。