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周生生盈警 料中期少賺最多四成

標籤：經濟

【明報專訊】高基數效應加上金價持續高企下，珠寶首飾股周生生（0116）率先發盈警，公司料上半年純利介乎5億至5.5億元，較去年同期的8.27億元減少33.49%至39.54%。

集團指出，溢利減少主因是金價創歷史新高及宏觀經濟條件挑戰，導致消費疲弱，令珠寶及鐘表零售收入下降；以及上半年貴金屬借貸按市值重估錄得未變現虧損，而去年同期的重估則錄未變現收益。

本月已先後有六福（0590）及周大福（1929）公布相對疲弱的首季度業績，六福首季零售值跌18%，中國及港澳同店銷售分店跌24%及36%，首季淨減少99間店舖。周大福首季零售值亦大跌20%，中國及港澳同店銷售分別跌18.6%及28.8%。公司首季淨關閉91個珠寶零售點。績差惹投行降級潮，當中美銀將周大福2025財年盈利預測下調8%，因年初至今同店銷售趨勢遜預期及零售點網絡關閉多於預期影響，目標價削15%，由10.9元降至9.3元，維持中性評級。

鄭家純再增持周大福股份

周大福首季業績出爐後，股價持續向下行，惟最新據聯交所股權披露顯示，控股股東兼主席鄭家純於8月1日再增持周大福，均價6.8707元，增持199萬股，持股量由0.17%升至0.19%，涉資1367.2萬元。

本港統計處早前公布，6月零售業總銷貨值臨時數字為298.69億元，按年跌9.7%，連跌4個月，按分項劃分，6月內按年跌幅較大的「珠寶首飾、鐘表及名貴禮物」跌23.1%至42.77億元，但按月增7%。