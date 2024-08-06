籲內地與其他發展中國家互減綠色產品關稅

應採ISSB準則逼內企披露ESG信息

此外，內地應盡快採納以國際可持續發展準則理事會（ISSB）為基礎的國際準則。馬駿指出，雖然短期內要求企業強制進行ESG信息披露會增加企業營運成本，但長遠而言，透明的信息披露有助於建立市場獎懲機制，優秀的披露數據將助力企業贏得市場、降低融資成本、提升信譽度，並可能獲得政府的優惠政策支持。

而在綠色科技產品出口方面，馬駿認為，儘管依然需要關注避免與發達國家脫鈎，更要將重心傾向於同發展中國家合作以盡量避免貿易摩擦並開拓更廣闊市場。

馬駿指出，許多發展中國家暫無計劃發展綠色科技產業，而是作為用戶從全球採購技術，使得中國有機會向其提供高質量且成本低廉的技術和設備。

馬駿設想，為加強互利互惠關係，中國可推動「綠色貿易政策」，即與其他發展中國家相互減免綠色產品關稅，以激勵雙方相互購買更多綠色產品，促成全球綠色經濟項目經濟向低碳轉型之餘，發展和諧國際經濟關係。