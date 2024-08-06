比特幣最多再跌15% 虛幣市值減2.9萬億

美比特幣現貨ETF單日走資18億

隨着全球股市沽壓加劇，加密貨幣大跌，反映市場對經濟前景轉弱，以及中東地緣政治緊張形勢加劇的憂慮。美國比特幣現貨ETF上周五（2日）錄得2.37億美元（18.49億港元）的淨流出，是3個月以來最大規模的資金外流。Evergreen Growth加密投資主管Hayden Hughes 表示，隨着日本利率上升，數碼資產成為日圓套息交易平倉的受害者之一。由於美元兌日圓的劇烈波動，投資者也面臨對冲成本急劇上升的挑戰。

新加坡數碼資產交易機構QCP Group則指出，加密貨幣崩跌，與專注於演算法及高頻交易策略的交易公司Jump Trading的拋售行為相關。有市場分析指出，該交易公司的演算法，過去多日在同一時間觸發賣盤，直至周末仍在運行，可能導致高頻交易驅動的拋售和沽空潮。

比特幣在3月觸及接近7.4萬美元的紀錄高位後，近期受到多個因素困擾。例如支持放寬加密貨幣規管的共和黨總統候選人特朗普，在總統競選活動的支持率，開始被民主黨總統候選人——副總統賀錦麗超越，而後者尚未透露其對監管的立場。此外，美國政府有可能出售被充公的非法加密貨幣資產，以及透過破產程序向債權人返還加密貨幣，恐造成市場供應過剩的風險。

（綜合報道）

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