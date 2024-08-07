置富中期收入跌 每單位分派減19％

趙宇：實際借貸成本或見頂

置富上半年融資成本（撇除衍生金融工具公平值變動）按年增加30.2%。趙宇指出，上半年集團成本對收益比率為25.1%，6月底資產負債比率為24.8%，均處於健康水平。集團上半年實際借貸成本較去年同期提高0.9個百分點至4.1%。趙宇強調，實際借貸成本或已到頂峰。集團直至2025年底沒有再融資需求，會繼續採取審慎的資本管理方式。

商場租務方面，趙宇稱，上半年商場綜合出租率較去年底升0.4個百分點至94.8%，其中12個商場出租率達97%以上，不過旗下荃薈6月底出租率僅79.7%，較去年底再跌1.4個百分點。趙宇指期內新訂租約合共42.4萬呎，佔物業組合總面積的14%，租戶續租率維持83%。展望下半年零售市場，趙宇認為減息預期加之低失業率和穩定工資增長將進一步支持本地消費。