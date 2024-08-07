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GoGoX財團的士車隊 初期啟動300輛

【明報專訊】GoGoX（2246）（快狗打車）與城市汽車集團（City Motors）合組的CMG Fleet Management Ltd在獲發的士車隊牌照後，CMG Fleet 昨表示，首先計劃在半年內開始實行項目相關落地工作。在初期將首先啟動300輛車，並根據時間及發展情况，有序地看需求增加，公司將密切關注市場需求，根據市場需求定價，切入數據分析而令各方收費合理。

按市場需求定價

分析數據令收費合理

同時，為了確保新模式的順利實施，CMG Fleet將招募450至600名司機加入團隊，並且需要進行充分的司機培訓，以使新模式得以發揮效用。

招募450至600司機加入並培訓

CMG Fleet指出，此次合作團隊有城市汽車，在的士管理中有幾十年的豐富的經驗，也有GoGoX在約車平台營運方面的經驗及其在亞洲擁有超過600萬司機的龐大網絡，相信此組合能在項目實施上事半功倍。

另外，CMG Fleet指出，堅信只要有良好的軟件配套，切合市場需求的定制方案，車型是最靈活的一個元素，可以有多款車型配合各種不同需求，並期待這一項目能夠為香港的士服務帶來新的變化和提升。

今次GoGoX與城市汽車集團合組的CMG Fleet 是市區車隊之一，也是擁有最多的士的車隊之一。運輸署上周公布5個獲批的士車隊牌照的財團，除了CMG Fleet，亦包括「的士大王」鄭克和太子女鄭敏怡旗下的星群車行、集合的士小巴商總會理事長陳洲等多路人馬的Big Boss Taxi、有深圳鵬程的士、深圳市新樂小汽車等前高層坐鎮的新科發展，以及另一名「的士大王」伍熀之子伍海山的泰和管理。