福耀玻璃收入增 中期多賺23%

汽車玻璃收入升26%

福耀玻璃指出，上半年總收入183.4億元，按年升22%。按品類劃分，汽車玻璃收入升25.8%至168.2億元，毛利率31.3%、按年增2.48個百分點；浮法玻璃收入升8.4%至27.8億元，毛利率34.3%、按年增8.44個百分點。收入增加主因公司加大營銷力度及高附加值產品佔比提升。公告稱，從中長期而言，受惠於汽車行業發展潛力巨大，為汽車工業發展相配套的本行業有較穩定的發展空間。

改聘安永審計 接替羅兵咸永道

福耀玻璃昨同時公布將解除與普華永道中天及羅兵咸永道合作關係。公告稱，為確保公司規範、健康、穩定發展，基於審慎原則，並綜合考慮公司現有業務狀况及對未來審計服務的需求，經與普華永道中天及羅兵咸永道溝通和協商，將不再聘任上述公司為2024財政年度審計機構，並擬轉聘安永華明為2024財政年度境內審計機構和內部控制審計機構，聘任安永會計師事務所為境外審計機構。

早前有消息指羅兵咸永道捲入中國恒大（3333）財務造假風波，或面臨巨額罰款；今年以來，中行（3988）、中壽（2628）等多家大型國企、逾30家香港上市公司先後公布不再續聘羅兵咸永道為核數師。