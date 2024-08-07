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美三大指數反彈 彭博：未觸底 Uber季績勝預期 股價飈8%

【明報專訊】環球股市經歷「黑色星期一」後，日經指數周二收市升一成，領漲亞洲股市。歐洲主要股市昨晚輕微回升，美股三大指數早段止跌回升，道指早段升逾400點，從周一的逾千點跌幅反彈。標普500指數周一跌3%後，早段升1.5%，與道指均由近兩年來最大單日跌幅反彈。納指周一挫3.4%後，昨早段回升1.5%。召車軟件優步（Uber）（美：UBER）季度收入和利潤勝預期，股價早段升8%。

彭博社的分析，無法確定周一的劇烈拋售是否完結，又或預示長期跌浪的開始，鮮有人認為大市已經觸底，但可以肯定的是，支撐金融市場上漲的支柱——美國經濟持續強勢、AI將迅速改變全球商業模式，以及日本央行利率水平無足輕重的觀點，已受到動搖。近期美國數據轉弱，科技企業由AI驅動的業績未如理想，而日本已第二次加息。

「美聯儲線人」：

倘數據續弱 儲局下月商減息半厘

彭博社指接二連三的不利消息，令投資者對一些熱門交易感到警剔，例如借入低息日圓投資高風險資產、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價在兩年內已升逾10倍等。過去3周，全球股市已蒸發約6.4萬億美元市值。若沽壓持續而不加以抑制，可能會擾亂金融體系，放慢放貸，成為壓垮全球經濟的最後一根稻草。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，周一環球大跌市，增加了美國經濟衰退及發生嚴重金融事故的風險，擾亂了美聯儲9月起逐步減息的部署。他指出，美聯儲原已為9月減息0.25厘鋪路，但若未來的數據延續7月的疲弱趨勢，美聯儲可能會在9月會議討論是否要將減息幅度擴大至半厘。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息半厘的概率達到七成半以上，相比一周前的概率只有一成。

不過Timiraos暗示，美聯儲在9月會議前緊急減息的機會不大，因為在常規會議以外下調利率是極不尋常的舉動，此舉通常是為了應對市場運作顯著惡化。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，美聯儲「準備好按經濟所需行事，從現在到下次9月會議將會有更多信息」。

美國上周五公布的非農就業數據反映招聘活動降溫，失業率升幅超出預期，推動了減息預期，並促進了日圓套息交易平倉。此類平倉活動在7月初已開始，當時科技股觸頂，而日圓開始升值。投資者預期日本央行將收緊政策，促使交易員將套息交易平倉鎖定利潤。在日本央行上周加息後，套息平倉活動進一步加劇，為環球股市帶來沽壓。

晨星：倘股市續跌或最終致衰退

Timiraos指出，市况反映始自上周的拋售，主要是受到技術性因素驅動，包括對日本股票及科技股平倉。若股市持續低迷，將導致企業削減投資或裁員，有可能改變美國經濟前景。但要判斷拋售潮將如何改變經濟前景，有可能要觀察一段時間。晨星分析師亦警告，倘股市持續下跌，可能會成為「自我實現的預言」，促使企業削減投資，消費者削減支出，最終導致經濟衰退。

當美聯儲被質疑上周沒有及時啟動減息，落後於經濟形勢，日本央行卻被批評上周在不適當的時機加息，引發日本股市暴跌，加劇環球市場動盪。樂天證券指出，雖然日本經濟數據疲軟，日本央行卻決定加息，反映它並不關注數據。大和證券指這是一次不合時宜的加息，日本央行將需要觀察美國經濟是陷入衰退，又或軟着陸，才能決定下一步行動，其9月或10月加息的可能性已不再存在。

（綜合報道）

[國際金融]