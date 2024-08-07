楊智佳：中廣核調整 成吸納機會

投資者仍擔心美國經濟衰退，要看美國聯儲局如何應對，昨有傳聯儲局可能提早緊急減息，市場仍靜待當局能為救經濟拿出多大誠意。至於日本財務省與央行會議後，只提到採取一切可能的經濟及財政管理措施，應對近期市場波動，日本官方言論亦未令投資者滿意。

面對市場上兩大疑慮未釋除，股市由周一恐慌的價格、反彈至周二冷靜的價格，倘局勢未見明朗發展，環球市場短期難見大幅反彈，於低位波動然後再尋求新方向。然而，市場設定了一個不能跌穿的價格，就是昨日低位，一旦向下突破，便難以挽回信心。

昨低位不宜失 向下突破難挽信心

港股方面，生科醫療板塊昨日錄得大反彈，一批於52周低位徘徊的相關股份錄得回升，惟交投仍疲弱。然而，論年初至今非藍籌強勢板塊，能夠擺脫港股弱勢走出獨立趨勢，包括環保及核電概念，中廣核電力（1816）近期調整，可視為吸納機會。

中廣核主要營運核電廠，收入來自核電發電，非常穩定，倘若核電項目數目長遠明顯增加，收入盈利便步向增長，第四代核電廠發展進度，預料能成契機。3年前中國的第三代核電機組台山核電廠出現事故，及後未聽聞出現重大問題，惟核電安全問題始終引起各界疑慮。事件發生不足3年後，位於山東石島灣的第四代核反應爐HTR-PM於去年12月進入商業運轉，為全球第一座第四代核反應爐，運作超過半年後，未聽到出現事故壞消息便算是好消息。

一座大型核電機組需時10年建設，全球第一座第四代核反應爐能夠率先投運超過半年，進度令各國感到驚訝。第四代核電機組與第三代相比，主要在於技術提升令安全程度更進一步，毋須外力亦可處理緊急情况，即使出現類似日本311大地震的情况亦不會受到影響，定義上是「接近不可能」發生重大事故，興建成本亦大減。據官方資料，該機組採用非腐蝕性氦氣冷卻劑，令核電廠選址不再局限於海岸附近，未來核電機組更容易選址，發展空間大增。此外，小型模組化核反應爐（SMR）技術的興起，亦令核電機組的發展門檻大降。

中廣核倘獲國策支持 盈利增長有保證

中國是全球耗電量最多的國家，長遠將煤電比例進一步減低，事在必行。既然中國掌握全球最快的核能發展進度，亦會下定決心大力發展，核電佔中國發電裝機容量的2.2%，未來比例將大幅提升。中廣核作為內地最大核電營運企業，長遠可受惠核電發展形勢。以目前13.4倍市盈率、1.24倍市帳率計算，中廣核遠遠未稱得上是增長股的估值。核電機組興建成本甚高，惟投入運作的收支及成本非常穩定，假若國策支持下，中廣核能夠增加興建座數，長遠盈利增長有保證，可測性相當高，估計有條件升至20倍市盈率以上，股份持有價值更勝同樣強勢的光大環境（0257），可考慮趁近期調整吸納。

[楊智佳 還看今朝]