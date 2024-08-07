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姜靜：套利交易退潮 日圓續看升

【明報專訊】日央行上周進一步加息，同時開啓階段式縮減買債，整體政策調整、前瞻指引，以及央行行長言論均指向鷹派立場，會議後日圓兌美元大幅走强，且引發大量做空日圓的套利交易平倉。另一方面，隨着減息和衰退交易的抬頭，過去一周市場波動性顯著飈升，為套利交易創造極不利條件，日圓、瑞郎和離岸人民幣等融資貨幣大幅跳漲，兌美元全周分別升4.93%、2.86%和1.39%，創多月高位。

雖然套利交易有所退潮，同時美元在減息交易下走軟，但筆者認為不能一概而論地說所有融資貨幣均將延續最近的趨勢，繼續大幅升值。回歸基本面分析，由於日央行和美聯儲的貨幣政策分歧有望進一步收窄，估計日圓將有更多升值潛能，受限於中國進一步的寬鬆預期以及經濟復蘇動力疲弱。

日圓方面，隨着日美貨幣政策分歧收窄，預期年底前日美債收益率差將收窄至2.8厘左右水平（10年期美債收益率回落至4.05厘，而日債收益率則上升至1.1厘至1.25厘），因此追蹤利差的日圓將獲得更多上漲動力。另外，用美國商品期貨交易委員會數據作初步推算（日圓淨空倉規模從高位的18.4萬份合約降至上周的7.3萬份），筆者所在的研究團隊估計仍有一半左右做空日圓利差交易未做平倉，其中不包括其他非投機型帳戶（包括日本出口商、退休基金等）。

如匯市波動性保持高企，或將有更多利差交易進行平倉。綜合以上各項因素，我們預測美元兌日圓在2024年第三季至2025年第二季將分別升值至146、141、138及136。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]