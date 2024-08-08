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活在灣區：深圳頤年卡 多渠道申請合不同長者

【明報專訊】近年來，香港長者到大灣區退休生活成為熱門話題。香港物價較貴，其他大灣區城市物價較低廉，吸引了不少長者到大灣區退休，其中深圳和廣州等城市推出了一系列惠及長者的措施。香港年滿60歲的長者有「樂悠咭」，持卡者可以享每程2元公共交通的優惠票價及連鎖餐廳優惠，香港長者在內地搭車也可享優惠，其中在深圳可以申請「頤年卡」。以往羅湖港人服務中心可以幫香港長者申請，但現時每日申請名額由40個減至20個，親身前往有可能因滿額無法申請，所以可以預約或自行在網上申請。

明報記者 龍彩霞

深圳推出了「頤年卡」這一項養老服務電子證件，「頤年卡」由深圳民政局委託中國平安銀行、中國建設銀行及中國工商銀行發行，是一種結合金融功能和公共服務的電子卡，持卡人可享受免費乘車、免費進入公園景區、優先就醫等優惠。值得一提的是，即使是香港長者，只要提供香港水、電、煤、銀行月結單香港住址證明，也可以申請「頤年卡」。年滿60歲長者，過去免費乘搭深圳地鐵只能走人工通道，進出登記、查驗證件手續繁瑣，且人工通道數量比較有限，大多數地鐵站只設一個人工通道，長者進站後可能需要在站內繞行較遠距離。辦理「頤年卡」後，可在「優惠通道」直接刷卡進出站。

留意工行需敘做1年定期

大家要留意「頤年卡」可以透過3家銀行申請，但要留意建行網上版「建行到家」程式只限內地居民，港澳居民要在建行指定分行現場辦理。工商銀行羅湖港人服務中心可為港人辦理，惟只限周一至周五辦公時間，透過該服務中心辦「頤年卡」其中一個條件是需要敘做定期1年，金額要達2萬港元或以上。若是香港居民不妨線上申請，免費郵寄到家服務，郵件到家的「頤年卡」是待啟動卡，可以存錢但不能取錢，需要本人在「頤年卡」合作銀行分行現場啟動。

長者可以通過以下3種方式申請「頤年卡」：

方式一：線上自助申請。長者或在子女親屬協助下可透過「i深圳」App、「深圳民政」微信公眾號、「深圳老有頤養」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」App、工商銀行微信二維碼等入口端，線上填報開卡資料，選擇「郵寄到家」，卡免費郵寄到家。長者收到卡後，按照用卡指引做預約，在預約時間持「頤年卡」、身分證和手機，前往「頤年卡」合作銀行深圳營業網點辦理「頤年卡」啟動。

線上申請 免費郵寄到家

方式二：分行預約辦理。長者可於預約成功後前往「頤年卡」合作銀行（平安銀行、工商銀行、建設銀行等）網點現場辦理，請長者或在親屬協助下透過「i深圳」App、 「深圳民政」微信公眾號、「深圳老有頤養」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」App、「工商銀行」微信二維碼等入口端，線上填報開卡資料，選擇「網點辦理」。但路途奔波，時間不易控制，建議謹慎選擇。

行動不便 可預約上門辦卡

方式三：預約到家辦理。對於行動不便、臥病在牀在院的老人，可聯絡附近「頤年卡」合作銀行分行，預約銀行上門辦卡，後續由銀行統一安排時間和工作人員提供辦卡服務。此方式僅限於特殊群體。凡年滿60周歲的長者（包含港澳台長者）均可申請辦理該卡，但須持有內地手機號碼及香港或內地住址證明才符合條件。

可享深圳九大市政優免

現時「頤年卡」是集身分識別、敬老優待、保單津貼發放、銀行儲蓄卡、大眾運輸旅遊服務等功能於一體的金融IC卡。持卡人除了可依相關規定更便利地享受市政政策優免（1.免費搭乘市內公車及軌道運輸；2.免費進入市立公園及政府投資的旅遊景點；3.免費進入全市各文化場所；4.免費或優惠使用全市公共體育館；5.享有長者飯堂補助、優惠；6.享有高齡津貼；7.享有居家養老服務補助；8.全市各醫療機構看病，享有優先窗口及通道服務； 9.依相關規定享有公證費、律師費減免，優先獲得法律援助機構免費法律援助等）及「頤年卡」合作銀行專屬優惠，還可享有深圳市政策福利等。

[活在灣區]