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快運轉蝕7300萬 稱廉航競爭激烈

【明報專訊】本港去年初全面通關後港人「報復式旅遊」，機票價格因供不應求以致水漲船高，推升國泰（0293）旗下廉航品牌香港快運去年上半年賺3.3億元。儘管香港快運今年上半年客運收益仍按年升17.1%至29.87億元，但仍要盈轉虧、虧損7300萬元。國泰行政總裁林紹波解釋，快運業績轉差主要由於廉航市場競爭激烈，以及普惠（Pratt & Whitney）引擎問題令快運機隊中的A320neo停飛所致。

普惠引擎問題導致10機停飛

據國泰中期及年報資料，香港快運乘客收益率去年上半年為73.6仙，下半年63.2仙，反映收益率開始回落。林紹波表示，公司正採取各種措施來提高收益和營運效率，但香港及其他鄰近地區短程航線競爭激烈，包括更多低成本航空公司來往香港，對快運構成壓力。至於快運機隊中10架A320neo因普惠飛機引擎問題而停飛，林稱已與普惠商討賠償事宜並取得令集團滿意的方案，故未來不會再影響快運財務。

去年飛機引擎製造商普惠指將在未來3年召回600至700個用於A320neo系列客機的齒輪傳動渦輪扇發動機（PW1100G）檢查品質，主要因發現部分引擎零件受污染而有機會產生裂縫。

快運除了面對市場競爭和引擎問題外，最近未能妥善安排乘客的風波亦接二連三發生。對於部分乘客對集團服務產生負面印象，林紹波說集團會繼續聆聽顧客意見，並就不同痛點作改善。