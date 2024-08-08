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內地7月出口增7％ 遜預期

【明報專訊】內地海關總署公布今年7月進出口數據，以美元計價出口增7%，差過市場預期的9.5%，跌至3個月低位；進口由負轉正，按年增7.2%，勝預期的3.2%，創3個月新高。分析認為，出口商或在歐美貿易限制前加快出貨，整體出口表現仍屬正面，出口商拓新興市場或成未來外貿表現重點。

進口增7.2%超預期

今年首7個月計，內地出口金額為2.01萬億美元，按年增長4%；進口1.49萬億美元，增長2.8%；貿易順差累計為5180億美元，擴大7.9%。

按地區劃分，7月出口至美國及歐洲增長加快，分別擴大至8.1%及8.0%，東盟出口亦升12.16%；日本、英國及澳洲就由升轉跌，當中日本按年下跌5.98%。進口方面，歐盟7月進口按年升7.11%、東盟亦升11.13%、美國進口升24.09%，從香港進口繼續保持高增長，錄40.68%升幅。

重點進口商品方面，7月工業製品原料如鐵、銅、煤的進口量及金額均有增長，鐵及銅進口量分別升9.99%及9.62%，煤進口量亦升17.7%；自動數據處理設備及其零部件期內的進口金額按年大增69.73%，當中集成電路進口量及金額分別增長16.26%及14.93%。不過，農產品食品如肉類、食用植物油等數量和價格錄得跌幅，其中肉類金額跌幅擴大至32.12%。

出口美歐增長加快

分析：趕制裁前出貨

出口商品方面，汽車出口量和金額均有所增長，分別增26.19%和13.81%；工業原材料鋁材的數量和金額分別升19.71%及20.5%，鋼材數量升7.1%，金額跌2.39%。

高盛表示，由於新興市場經濟體需求疲軟，令中國7月出口增長放緩，與去年7月21個工作日相比，今年7月共有23個工作日，或是部分原因令進口增長呈強勁勢頭。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，7月出口增長放緩，或反映個別目的地的需求轉弱，同時亦有出口商可能在歐美針對中國貿易的限制實施前加快出貨，令歐盟及美國的出口增長加快，整體出口表現仍屬正面。進口加快或由於去年同期較低基數所致，以及與生產相關的原材料需求增加。內地政府表明促進消費等或有望提升進口需求；至於出口商能否加快開拓新興市場，或成未來外貿表現的關鍵。