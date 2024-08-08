亞股續彈恒指升230點 北水淨流入117億4個月最多

大市成交956億

連續兩日少於千億

亞洲股市以台灣加權指數彈3.87%或794點，至21,295點，表現最佳，韓國綜合指數升1.83%或46點，至2568點，而日經平均指數升約1.2%或414點，至35,089點。至於國企指數昨日收報5933點，升約1.4%或點，科指收報3382點，升1.19%或39點。

北水南下合計淨流入金額是3月22日見145.38億元以來最多，佔大市成交額比例約12.2%，見2月9日以來高位，且連續第3個交易日淨流入，累計流入190.47億元，而昨天淨買入最多的股份包括盈富基金（2800）、騰訊（0700）及恒生中國企業（2828）。

重磅科技股做好

騰訊京東升逾2％

騰訊昨日升2.54%，至363.4元，成交金額57.4億元，為成交額最高股份。其他重磅科技股亦做好，京東集團（9618）升2%至99.75元，阿里巴巴（9988）升1.6%至76.5元，百度集團（9888）升1.56%至81.25元。至於微博（9898）昨升7.3%至62元，是表現最好的科指成分股。

另外，龍輝國際（1007）昨天逆市急瀉約90.2%，至0.345元全日最低位收市，跌3.175元，成跌幅最大股份，成交額4200萬元，市值僅餘5820萬元。

第一上海葉尚志：

恒指受制17000

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指仍受制於好淡分水線17,000點以下，而大市成交量連續第二日錄得不足1000億元，仍低於年內的日均1083億元，資金在現水平回流股市的積極性未見明顯增強，宜繼續注視恒指能否升穿17,000點以扭轉短期弱勢。