亞股續彈恒指升230點 北水淨流入117億4個月最多

【明報專訊】承接美股隔晚升勢，加上日本央行副行長內田真一稱，市場不穩定時不會加息，日圓匯價轉弱，紓緩拆倉潮，亞洲股市繼續回升，港股三大指數均見7月31日以來最大升幅，其中恒指連跌4日後反彈最多340點，收市升230點或1.38%，收報16,877點，大市成交金額再度縮減至少於1000億元，只有956億元，較周二減少0.82%，連續兩日少於千億，但卻吸引北水大舉撈底，昨日淨流入多達116.73億元，金額比周二大增94%，流入金額創逾4個月最多（見圖）。
亞洲股市以台灣加權指數彈3.87%或794點，至21,295點，表現最佳，韓國綜合指數升1.83%或46點，至2568點，而日經平均指數升約1.2%或414點，至35,089點。至於國企指數昨日收報5933點，升約1.4%或點，科指收報3382點，升1.19%或39點。
北水南下合計淨流入金額是3月22日見145.38億元以來最多，佔大市成交額比例約12.2%，見2月9日以來高位，且連續第3個交易日淨流入，累計流入190.47億元，而昨天淨買入最多的股份包括盈富基金（2800）、騰訊（0700）及恒生中國企業（2828）。
騰訊昨日升2.54%，至363.4元，成交金額57.4億元，為成交額最高股份。其他重磅科技股亦做好，京東集團（9618）升2%至99.75元，阿里巴巴（9988）升1.6%至76.5元，百度集團（9888）升1.56%至81.25元。至於微博（9898）昨升7.3%至62元，是表現最好的科指成分股。
另外，龍輝國際（1007）昨天逆市急瀉約90.2%，至0.345元全日最低位收市，跌3.175元，成跌幅最大股份，成交額4200萬元，市值僅餘5820萬元。
第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指仍受制於好淡分水線17,000點以下，而大市成交量連續第二日錄得不足1000億元，仍低於年內的日均1083億元，資金在現水平回流股市的積極性未見明顯增強，宜繼續注視恒指能否升穿17,000點以扭轉短期弱勢。