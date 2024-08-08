大酒店本業蝕2.6億 續不派中期息 港半島酒店次季出租率跌至38%

明報記者 方楚茵

CEO：倘全年重獲基本盈利 會派息

郭敬文又預期上述折舊等影響只會於今年上半年出現，在倫敦半島酒店、伊斯坦堡半島酒店運營一段時間後將能確立更多收入，集團亦計劃持續提升其收入，料將足以覆蓋其往後折舊及利息開支。大酒店今年上半年基本虧損為2.57億元，而去年同期盈利為2500萬元。

核心業務本港半島酒店上半年收入為5.17億元，按港元計增9%，出租率按年增1個百分點，平均房租升19%。不過本港半島酒店第二季出租率僅38%，按季跌8個百分點，亦按年跌6個百分點（見圖），情况令人關注。相反東京半島酒店上半年收入4.01億元，按港元計增11%；王府半島酒店上半年收入為1.59億元，按港元計增6%等表現強勁。

長途旅客減 「海外對港印象不佳」

談及香港半島酒店第二季表現轉差、香港經濟及旅遊業未見起色，來港長途旅客減少，郭認為此非馬上能解決的問題，暫時海外對香港印象不佳，主要因政治原因及貿易戰等，令美國長途旅客對中國持負面印象，旅客亦會對來中國、香港旅遊是否安全等有疑問，旅遊顧問不建議來旅遊等，雖然商務客仍有，但已影響來港及中國的長途旅客。而酒店業一般下半年屬於旺季，但暫時難言下半年會否好轉。

他稱，香港要改善處境，一定要自身重拾自豪感及信心，要對自身感驕傲及宣傳香港，對外及對內都要溝通，當旅客重臨、感受到香港依舊吸引，就是香港反擊之法。而集團已在全球網絡對客戶、旅行社伙伴等做許多推銷半島酒店及香港的工作，「香港要講返有咩優點，對遊客有咩吸引，幫到香港，改變外界對香港唔啱嘅印象」。

臨近中秋節，郭敬文稱，月餅業務的趨勢不俗，8月初已見團購及企業訂購的訂單走勢不錯，暫時所見月餅銷售成績正常。郭稱，內地半島酒店受惠內需強勁，如上海、北京半島酒店都有不少其他內地城市有能力旅客入住。雖然內地經濟不是非常好，幾個行業如房地產等受影響，但內地半島酒店業績仍強勁，希望當內地經濟轉強，旗下酒店表現更好，「對中國經濟好有信心，覺得中國生產效率好高，遲早會看見中國繼續有好的經濟增長」。