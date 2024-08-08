中國鐵塔半年多賺一成 首派中期息

全年現金派息率至少75%

上半年鐵塔來自三大股東、亦即內地三大主要通訊營運商的收入佔比達87.9%，按年跌1.1百分點。而期內經營現金流淨額按年增加1.84倍，至328.3億元；自由現金流有191億元，張志勇認為即將回復至2022年的222億元水平，並指期內現金流按年大幅改善，主要由於去年現金流表現受到一次過問題的干擾，未來公司會推進營收回款的工作，做到「落袋為安」。今年上半年每月回款的速度已經比去年下半年增長了約15%，達到每月約75億元的回款速度。

至於折舊部分，張志勇表示公司2015年收購的一些資產會在2025年的11月完成折舊，屆時會釋放一部分利潤，而公司近幾年都有持續資本投入進行更新、改造、加固這些資產。

暫沒回A上市計劃

張志勇又指海外是公司非常重要的戰略方向之一，目前佔公司比重非常小，是一個初期的探索階段，以老撾為試點。另外張亦指暫時沒有回歸A股上市計劃，但會持續進行評估，通過不同資本運作方式以運作及回饋股東。

中國鐵塔昨日收報0.96港元，升3.2%。