永利母企：澳門業務次季EBITDAR升14%

兩賭場中場賭枱每日贏額升

WYNN RESORTS指出，第二季澳門業務經營收益約8.8億美元，升約15%，主要是由於澳門的中場博彩量及餐廳客流量上升，永利皇宮貴賓及中場每張賭枱每日贏額分跌10.7%和升32.2%，而永利澳門貴賓及中場每張賭枱每日贏額分別跌28.7%和升22.1%。至於WYNN RESORTS上半年澳門業務總收益約18.8億美元，升37.5%，經調整後的物業EBITDAR約6.2億美元，升54.2%。

大摩予永利澳門目標價9.3元

摩根士丹利發表報告指出，永利澳門次季物業EBITDA按季跌17%，遜預期，且零售租金收益按季跌17%，表現比金沙中國（1928）為差，而永利澳門第二季博彩收入市場佔有率已比首季下降1.5個百分點，至12.5%，但永利澳門管理層指出，其博彩收入的市場佔有率已於7月反彈。摩根士丹利給予該股「增持」評級，目標價9.3元。至於匯豐研究認為，永利澳門物業EBITDAR按季表現遜預期，將該股全年盈利預測下調5%，維持「買入」評級。