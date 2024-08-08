moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日央行副行長：市場不穩 不會加息

【明報專訊】環球股市經歷「黑色星期一」 大跌市後，美股三大指數昨早段連續第二個交易日反彈，道指早段升逾400點，而標普500指數升逾1%，而納指升近2%。AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及超微半導體（美：AMD）早段股價向上。美國科技股「七巨頭」當中，只有特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價早段下滑。不過超微電腦（美：SMCI）與短期住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）由於季度盈利遜於分析師預期，早段股價各挫14%。美股整體回升之際，國際油價昨晚升逾2%。美國10年期國債孳息率昨晚升穿3.95厘，重返上周五環球大跌市前的水平。

美股三大指數續彈 Nvidia及AMD早段向上

面對環球市場近日急劇波動，日本央行副行長內田真一昨釋出強烈的鴿派信號，向市場大派定心丸，承諾在市場不穩定時不會加息，淡化日本央行短期內再次加息的可能性，助日圓兌每美元由144左右回落至147水平，並提振日本股市。

日經指數昨開市後曾跌逾900點，隨着內田放鴿、日圓回落，日經指數由日內低位反彈逾2000點，尾市升幅收窄，較周二收市升逾400點。連續兩日的升勢，令日經指數周一的跌幅幾乎完全修復。內田昨表示，鑑於日本和海外金融及資本市場動盪，暫時仍需以當前政策利率，維持貨幣寬鬆。

內田最新表態，似乎要緩和日本央行上周加息後，央行行長植田和男釋出可能進一步加息的鷹派信號。部分交易員質疑植田過度鷹派，導致日圓套息交易被大規模平倉，令近日市况動盪。

馬士基： 未見美經濟衰退迹象

市場對美國經濟增長放緩的擔憂，是導致全球市場波動原因之一。不過被視為全球貿易風向標的航運巨頭馬士基（Maersk）認為，美國貨運需求仍強勁，未看到美國經濟衰退迹象。馬士基行政總裁Vincent Clerc昨表示，貨櫃需求通常是反映宏觀經濟狀况的良好指標，過去幾年，貨運需求即使面對經濟衰退的擔憂，仍出乎意料保持韌力。他指出，美國庫存（在交付或加工前儲存的商品）雖略高於今年初水平，但這並不意味經濟即將顯著放緩。他又稱，中國出口一直是貨櫃運輸量的增長引擎，並預計紅海危機引致的航運改道，至少會持續到今年底。

（綜合報道）

[國際金融]