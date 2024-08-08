日央行副行長：市場不穩 不會加息

美股三大指數續彈 Nvidia及AMD早段向上

面對環球市場近日急劇波動，日本央行副行長內田真一昨釋出強烈的鴿派信號，向市場大派定心丸，承諾在市場不穩定時不會加息，淡化日本央行短期內再次加息的可能性，助日圓兌每美元由144左右回落至147水平，並提振日本股市。

日經指數昨開市後曾跌逾900點，隨着內田放鴿、日圓回落，日經指數由日內低位反彈逾2000點，尾市升幅收窄，較周二收市升逾400點。連續兩日的升勢，令日經指數周一的跌幅幾乎完全修復。內田昨表示，鑑於日本和海外金融及資本市場動盪，暫時仍需以當前政策利率，維持貨幣寬鬆。

內田最新表態，似乎要緩和日本央行上周加息後，央行行長植田和男釋出可能進一步加息的鷹派信號。部分交易員質疑植田過度鷹派，導致日圓套息交易被大規模平倉，令近日市况動盪。

馬士基： 未見美經濟衰退迹象

市場對美國經濟增長放緩的擔憂，是導致全球市場波動原因之一。不過被視為全球貿易風向標的航運巨頭馬士基（Maersk）認為，美國貨運需求仍強勁，未看到美國經濟衰退迹象。馬士基行政總裁Vincent Clerc昨表示，貨櫃需求通常是反映宏觀經濟狀况的良好指標，過去幾年，貨運需求即使面對經濟衰退的擔憂，仍出乎意料保持韌力。他指出，美國庫存（在交付或加工前儲存的商品）雖略高於今年初水平，但這並不意味經濟即將顯著放緩。他又稱，中國出口一直是貨櫃運輸量的增長引擎，並預計紅海危機引致的航運改道，至少會持續到今年底。

（綜合報道）

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