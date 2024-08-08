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軟銀再陷季度虧損 擬1年回購265億

【明報專訊】日本投資巨頭軟銀集團（日：9984）再陷季度虧損，但宣布將進行價值34億美元（約265億港元）的股票回購。據軟銀公布，計劃在明年8月7日前的一年內，購買最多6.8%的已發行流通股票。這大規模回購計劃，時值創辦人孫正義準備大舉投資於AI領域，以及市場出現調整，投資者重新評估AI對盈利的價值，令軟銀在「黑色星期一」股價跌近兩成，是1998年以來最大跌幅。彭博社引述知情人士稱，維權對冲基金Elliott Investment Management今年增持了相當大量軟銀股票，並爭取軟銀進行價值150億美元回購。

不過受到旗下主要投資工具虧損所拖累，軟銀在截至6月底的第一財季虧損1742.8億日圓（約92億港元），較去年同期的4776.2億日圓虧損有所收窄，惟分析師原預期軟銀可錄得盈利。軟銀旗下願景基金第一財季虧損2043億日圓（約108億港元），而去年同期利潤則為610.4億日圓。

隨着與禮來（Eli Lilly）旗下減肥藥Zepbound的競爭加劇，丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）（美：NVO）暢銷減肥藥Wegovy銷售增長遜預期，季度利潤亦比預期差。諾和諾德下調今年全年經營利潤預期，拖累其ADR早段挫8%。

（綜合報道）

[國際金融]