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楊智佳：港股低殘 買高息股勝盈富

【明報專訊】恒指昨日上升230點，收報16,877點，主板成交956億元。內地A股未見起色，仍於低位徘徊，上證綜指昨日僅升0.09%。以港股跟隨A股走勢的屬性，暫未輕言轉強。內地周五公布7月消費物價指數（CPI），下周一公布新增貸款，下周四一系列消費、投資、房地產數據，將決定恒指能否重返17,000點以上，亦有可能是拖累港股繼續反覆沉底的催化劑。

港股近年跑輸外圍股市，看似無底深潭，惟最近幾個月波幅已大大收窄，似乎市場開始尋獲港股應有水平。今年5月至7月，恒指整月升跌幅度均不足300點，波幅非常低，是自從2018年1月恒指於33,484點創下歷史高位至今，最低的連續3個月點指數升跌幅，反映投資者手上沒有太多港股打算沽出，同時亦沒有多大的意欲吸納。

要說近期影響港股的負面消息，並非沒有，人民銀行減息幅度低於預期，讓市場失望，以及日圓套息交易拆倉潮，引起環球資本市場急挫。縱然港股亦跟隨下跌，仍只以一般的步速下滑，相比早一兩年動輒大跌的情况已有好轉，至少環球市場大動盪都沒觸發港股拋售。未來幾日公布的內地經濟數據，可說是港股的溫度計，倘若數據未如人意，港股仍沒明顯受壓，恒指於15,000點至16,000點，或許是開始跌不下去的水平。

恒指長線見底 不代表能拾級而上

目前恒指的市帳率大概0.87倍，已是超過1年時間持續低於1倍，象徵以0.87元，可買入82隻成分股的1元資產，市場非常看淡港股的盈利能力。作個參考，目前美股標普500指數的市帳率為4.7倍，大跌過後的日股，日經平均指數則為1.86倍，內地A股上證綜指則是1.24倍，港股可說是極之低殘。

0.87倍的恒指市帳率，與韓國股市的0.95倍情况較相似。自2008年金融海嘯後，韓國經濟持續低增長，即使2020年全球經濟因疫情而錄得衰退，韓國經濟於2021年的報復式反彈只有4.3%。同時投資環境對外資相當不友好，種種因素令到近10年韓國股市的市帳率少有明顯突破1倍水平。

至於港股，除非中國經濟以至港股的盈利能力突飛猛進，否則恒指有可能進入類似韓國股市的估值軌迹，升至市帳率1倍左右便見阻力，目前恒指帳面值大概19,500點左右，即20,000點將成為難關。恰巧恒指今年高位於5月20日產生，恒指正正高見19,706點的非常接近市帳率1倍水平，然後便告見頂回落。

中移動建行等合穩健型投資者

恒指逐漸出現長線見底的現象，不代表指數能夠拾級而上。綜觀一些長期低迷的股票市場，例如上述的韓國股市，以至新加坡股市及1990年代至2000年代的日股，倘若估值跌至低於市帳率1倍，往往低迷一段長日子，不易翻身。港股2003年能背靠祖國，走出熊市，目前連內地經濟亦表現得很掙扎，港股尚未見到能倚賴的新增長點。

所以筆者建議港股投資者選擇高息股，總好過買入指數掛鈎產品，如盈富基金（2800），與其買入有可能長期不上不落、只是靠收取4厘股息度日的指數產品，倒不如買入更高股息的中移動（0941）、建設銀行（0939）等，會較適合鍾情港股的穩健型投資者。

[楊智佳 還看今朝]