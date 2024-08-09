太地提15億回購 股價飈逾一成 半年基本純利跌1% 中期息略增

明報記者 方楚茵

太地昨中午公布業績，午後股價最多升13.7%創近兩個月高位，收報14.5元，升11.7%，成交2.66億元。太地上半年收入微跌0.25%至72.79億元，當中物業投資收入按年微跌0.07%至67.27億元，包括辦公樓租金收入跌6.59%至27.65億元，零售物業租金收入則按年增4.9%至36.82億元；住宅租金收入按年增5.31%至2.18億元。近日披露第二季數據亦顯示旗下辦公樓租金持續下行。

稱港人消費行為變

對旗下商場影響不大

太地行政總裁彭國邦表示，雖然本地消費情緒疲弱，消費行為有所改變，更多人喜歡北上，而日圓貶值亦令更多港人到日本旅遊，但上述情况對旗下零售商場無太大影響，上半年旗下3個商場出租率仍保持約100%。

太地預期內地零售市場2024年將步入正常化，整體零售物業需求預期保持穩健，惟下半年零售商對於業務擴張將採取較審慎態度。彭國邦表示內地零售銷售雖放緩，但主要受去年上半年高基數影響，惟較疫情前實際仍高出69%，旗下商場人流及銷售增長穩定，未見租戶要求更新租務協議。本港樓市方面，彭國邦指政府「撤辣」後需求有改變，但樓價未見回穩，相信待年底美聯儲減息後市况會有改善，對樓市中期有信心。

滬新住宅項目 料第4季售

至於內地樓市，他指太地與陸家嘴集團合作的首個住宅項目，在本月正式名命為「陸家嘴太古源」，預期今年第四季預售，會留意項目表現。集團以往常被問到會不會進軍內地住宅行業，今次花了不少時間尋找合適項目，「太古源」綜合體正是其強項所在，未來會繼續與強大的內地伙伴、於一線黃金地段合作發展項目，而過去6至12個月的數據反映，北京及上海對於高端住宅需求仍大。

被問到太古集團是否最看好中國的企業，加大內地投資又會否為公司帶來地緣政治風險時，主席白德利指出，仍相信香港及中國可為資金帶來最好的機會，故持續在香港及內地投資，但是否「最牛」企業則由大家來判斷。