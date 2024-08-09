太古半年少賺7% 可口可樂業務經常溢利跌46%

上半年收益為395.63億元，當中作為集團最大收入來源的太古可口可樂期內錄得經常性溢利8.78億元，去年同期為16.27億元，按年跌46%，溢利減少是由於2023年下半年出售美國太古可口可樂予母公司英國太古所致，而部分影響被新收購的泰國及老撾專營公司帶來的應佔溢利所抵消。撇除出售事項及新收購業務的影響，溢利減少2%。香港、台灣及東南亞的溢利均有所增加，其中泰國及老撾帶來重大貢獻。然而中國內地的溢利則減少。

酒店投資及管理方面，太古酒店已落實將業務擴展至日本東京、中國內地深圳及西安的計劃。

淨負債比率較去年底增2.8百分點

截至上半年末，集團資本淨負債比率為19.8%，按年跌1.6個百分點，較去年底則增2.8個百分點。而太古地產（1972）的1000億元計劃，現已完成60%的資金投放，餘下的資金將按原計劃使用。

展望下半年，太古指投資於核心市場的長遠焦點仍保持不變，將繼續尋找投資於大灣區的機會，並於今年6月與深圳市政府簽署諒解備忘錄，突顯了集團進一步擴展在大灣區業務的承諾。