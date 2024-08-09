九倉中期基礎淨盈利升9% 派息持平

收入跌14% 各分部全線跌

九龍倉昨日中午公布業績，午後股價回落，收報20.8元跌2.3%。上半年集團收入按年跌14%至70.32億元，各分部收入全線均錄得按年跌幅。當中投資物業收入按年跌5%至23.64億元，集團指因內地商場和寫字樓租金偏軟。發展物業收入按年跌25%至20.28億元。酒店收入按年跌2%至2.91億元。物流收入以及投資營業盈利均按年跌12%，分別為10.73億元和10.23億元。

投資物業重估減值大增逾11倍

撥備方面，九倉投資物業重估減值為44.81億元，較去年同期的3.56億元大增11.6倍，但發展物業撥備按年減少45%至5.64億元。吳天海表示，雖然期內有關收租物業的撥備增加，但集團不打算將有關物業出售，因此不將其列為集團派息的考慮因素。

至於發展物業撥備方面，吳天海則表示有關發展物業撥備雖減少，但仍有部分項目估值較先前評估為低而需作撥備。

長期投資額跌11%

地產業價值挫兩成

截至6月底九倉長期投資組合總額較去年底跌11%至377億元，而期內上市投資公允值變動亦有49億元虧損，按年擴大16.7%；組合當中地產行業的倉位價值，較去年底跌兩成至152億元，被問到有否考慮將其套現，以作為向大股東會德豐收購會德豐地產的資金時，吳天海回應指有關長期投資於2018年開始建立，主要用作收股息，經歷多年的金融市場的動盪後，但整體仍有「微利」，沒計劃於短期內出售；而就收購會德豐地產的可能性，吳天海則說：「都要有人肯賣，你先可以買，要雙方情願嘅。」