恒指萬七關得而復失 成交重上千億

恒指低開104點，之後跌幅擴大，最多跌212點，低見16,665點，其後止跌回升，最多升145點，高見17,023點，收報16,891點，升13點。國指升0.14%；科指逆市跌0.47%。

北水轉沽61億 拋售港股ETF

大市成交重上千億元，達1028億元，較上日增加7.5%。北水淨流出60.87億元，終止連續3日流入，流出金額是3月25日後最多。北水淨賣出最多的個股依次是盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033），淨沽分別達68.4億元、14.9億元及10.1億元。盈富昨成交居首達178.45億元。北水淨買入最多的個股是騰訊（0700），淨入達7.3億元。

重磅科網股做好，騰訊一度升3%支撐大市，收市仍升逾1%；阿里巴巴（9988）亦曾升逾2%，收市微升不足0.1%。創科（0669）績後獲券商正面評價，升3%，為表現最佳藍籌。內房物管股普升，世茂（0813）出售廈門項目還債，升6%，同系世茂服務（0873）升1.4%。

摩通發表報告指出，全球75%套息交易已平倉，G10貨幣、新興市場和全球套息交易籃子回報率自5月來已下跌約一成，跌勢已抹去年初至今回報，並大幅削減2022年來累積的盈利。摩通重申使用G10貨幣進行套息交易的時間已不多，雖然8月份全球央行政策會議較少，窗口可能有利於套息交易重新定價，但由於美國大選及美債息下降的不明朗因素，中長期來看，有關策略不具備吸引力。

分析：港股「有波幅 無升幅」

獨立股評人郭思治表示，港股雖略有反彈，但成交少，市場欠資金，買盤沒信心，恒指升至17,023點無以為繼，認為港股就算有技術反彈，都屬「有波幅，無升幅」，預期恒指支持位16,044點。