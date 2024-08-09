moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指萬七關得而復失 成交重上千億

標籤：經濟

【明報專訊】環球股市回升浪暫結束，美股周三高開低收，亞洲區股市昨日亦普遍下跌，惟獨港股上升。恒指曾升140多點，惟未企穩萬七點大關，收市僅升13點，萬七點關口得而復失。不過，北水就轉沽逾60億元，為近4個半月來最大走資額。分析指出，港股縱然有技術反彈，都屬「有波幅，無升幅」，始終日圓拆倉及美股波動，仍影響本港投資市場信心。

恒指低開104點，之後跌幅擴大，最多跌212點，低見16,665點，其後止跌回升，最多升145點，高見17,023點，收報16,891點，升13點。國指升0.14%；科指逆市跌0.47%。

北水轉沽61億 拋售港股ETF

大市成交重上千億元，達1028億元，較上日增加7.5%。北水淨流出60.87億元，終止連續3日流入，流出金額是3月25日後最多。北水淨賣出最多的個股依次是盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033），淨沽分別達68.4億元、14.9億元及10.1億元。盈富昨成交居首達178.45億元。北水淨買入最多的個股是騰訊（0700），淨入達7.3億元。

重磅科網股做好，騰訊一度升3%支撐大市，收市仍升逾1%；阿里巴巴（9988）亦曾升逾2%，收市微升不足0.1%。創科（0669）績後獲券商正面評價，升3%，為表現最佳藍籌。內房物管股普升，世茂（0813）出售廈門項目還債，升6%，同系世茂服務（0873）升1.4%。

摩通發表報告指出，全球75%套息交易已平倉，G10貨幣、新興市場和全球套息交易籃子回報率自5月來已下跌約一成，跌勢已抹去年初至今回報，並大幅削減2022年來累積的盈利。摩通重申使用G10貨幣進行套息交易的時間已不多，雖然8月份全球央行政策會議較少，窗口可能有利於套息交易重新定價，但由於美國大選及美債息下降的不明朗因素，中長期來看，有關策略不具備吸引力。

分析：港股「有波幅 無升幅」

獨立股評人郭思治表示，港股雖略有反彈，但成交少，市場欠資金，買盤沒信心，恒指升至17,023點無以為繼，認為港股就算有技術反彈，都屬「有波幅，無升幅」，預期恒指支持位16,044點。