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黑芝麻智能首掛跌27% 每手帳蝕755元

標籤：經濟

【明報專訊】本港第二隻透過《上市規則》第18C章上市的特專科技新股黑芝麻智能（2533）昨首掛，一度「深潛」低招股價35%，收報20.45元，仍大跌近27%。財政司長陳茂波表示，隨着再有特專科技公司上市，預計將有更多應用科技企業來港開展業務，進一步深化香港國際金融中心地位。

黑芝麻智能開市報18.8元，較招股價28元低32.9%，其後更曾低見18.28元，較招股價低約35%，收市仍跌27%，成交金額7046萬元。以每手100股計，不計手續費，一手帳面蝕755元。

陳茂波出席上市儀式時指出，黑芝麻是首家透過第18C章上市的芯片企業，公司去年11月與科技園公司簽署合作備忘錄，準備在港設研發中心，預計未來5年投資約1億美元，並聘用逾百名高端研發人員，充分利用香港這個匯聚金融及創科雙優勢的平台。他相信，未來將有更多硬科技企業，利用香港金融市場及國際化人才資源等，開拓更廣闊的國際市場。

黑芝麻智能國際發售部分錄輕微超購近0.1倍，拆解黑芝麻智能成功上市，全憑單一最大承配人獲配發2760萬股，佔國際配售股份的78.5%；首五大承配人更佔國際配售近99.6%（見表）。香港公開發售部分，超購1.5倍，一手中籤率100%，3296名申請人全數獲派股份；公司以下限定價，集資額約10.36億元。

明報記者