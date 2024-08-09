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中芯次季收入升22% 純利減59% 毛利率降

【明報專訊】中芯國際（0981）公布，今年第二季純利錄得1.65億美元，按年跌59.1%；受惠於晶片銷售量增加，收入按年升21.8%至19.01億美元。集團管理層指出，第二季銷售收入和毛利率皆勝指引，料第三季收入按季可增長13%至15%，毛利率介乎18%至20%範圍。

集團第二季毛利率為13.9%，較去年同期跌6.4個百分點、按季就回升0.2個百分點；期內產能利用率為85.2%，較去年同期提高6.9個百分點，按季亦增加4.4個百分點，月產能由今年首季的81.45萬片8吋晶片，增至今年第二季的83.7萬片8吋晶片。

中芯期內銷售晶片（8吋晶片約當量）超過211萬，按季及按年分別升17.7%及50.5%，管理層指出，平均銷售單價因產品組合變動按季跌8%，將持續深耕晶片製造，站在未來的角度安排今天的佈局，擁抱直面而來的機遇與挑戰。中芯昨收市報15.8元，無升跌。

華虹純利大跌逾九成

晶片股華虹半導體（1347）今年第二季純利為667.3萬美元，按年跌91.5%，基本每股盈利0.004美元。集團次季銷售收入為4.785億美元，按年跌24.2%，主要由於平均銷售價格下降令收入下跌。

集團預期，今年第三季的銷售收入約在5億至5.2億美元，毛利率約10%至12%。集團總裁兼執行董事唐均君表示，半導體市場正由底部開始緩慢復蘇，在部分消費電子等領域帶動下出現企穩復蘇信號；產能利用率亦按季進一步提升，已接近全方位滿產。他表示，集團第二條12吋生產線的建設正在推進，預計年底前可試生產，屆時公司的產能及特色工藝平台將得到進一步的拓展和提升、挖掘更大潛力。