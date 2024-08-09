內地下半年線上零售 瑞銀料至少增5%

電商競爭更理性 低價平台料跑出

他表示，下半年增長將由以舊換新等帶動，不過商家亦反映疫情期間很多消費者已升級用品，品牌及平台亦已推出相關補貼，未見政府有積極及大型刺激政策出台，令下半年消費仍較為平穩，相信注重低價的電商平台會跑出。

方錦聰指出，電商平台下半年將更加注重利潤率表現，料行業未來2至3年收入增長為6%至7%，利潤增長加快，以及回購減少整體股本數量，每股盈利增長可達至15%至20%。他預期，平台未來將減少強調低價，更注重變現表現，「白牌商家」未來1至3年將經歷消化產能及汰弱留強，或因更高毛利而發展海外市場；品牌則會減低研發成本，因此仍可錄得盈利。此外，直播電商的市佔率上升趨勢緩和，由於商家傾向降低貯存，直播電商有機會出現「爆品」，需要更大貯存量，加上直播的價格有機會更高，預計消費者將回歸傳統的貨架電商平台。

他又稱，現時外資尚未大規模回歸中資科網股，更多傾向投資印度市場，即使日本及美國股市下跌，維持低配中國及高配印度仍可跑贏大市。他解釋，外資一般而言投資會較為長遠，未有政策出台之下信心較弱。