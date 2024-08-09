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太平洋航運半年純利跌33% 中期股息減37%

【明報專訊】紅海危機推升航運運費，太平洋航運（2343）中期營業額按年升11.6%至12.82億美元（約99.9億港元），但純利跌32.5%至5763.4萬美元（約4.50億港元）。每股盈利為0.087港元，中期股息派0.041港元，按年減少36.9%。

期內，小靈便型乾散貨船現貨市場日均租金按年增27%至1.1萬美元；超靈便型乾散貨船亦升34%至1.33萬美元。

展望下半年，公司料全球乾散貨運裝載量將會增加，加上乾散貨船在蘇伊士運河及巴拿馬運河有限度通航，將會令船隊效率更低落及增加噸位航距需求。

核心業務方面，期內小靈便型乾散貨船貢獻按年跌34.4%至4110萬美元；超靈便型乾散貨船貢獻升6.8%至3570萬美元。公司表示，今年第三季的小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別已就87%及98%的日數，按日均租金1.38萬美元及1.34萬美元訂約；下半年則分別已就60%及82%的日數，按日均租金1.27萬美元及1.26萬美元訂約。

行政總裁Martin Fruergaard指出，雖然若市場貨運租金繼續上升，下半年的潛在升幅可能會受限制，但公司認為這次的決定審慎。儘管如此，公司仍就小靈便型乾散貨船維持足夠靈活性以按現貨租金水平訂約。