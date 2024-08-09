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戴蒙：市况波動屬「反應過度」 維持美「硬着陸」機率35%至40%

【明報專訊】摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，近日市况波動是投資者「反應過度」。他指出，雖然市况動盪，加上就業市場等出現一些負面數據，但美國經濟「仍然蓬勃」。戴蒙對經濟衰退的預測，與半年前的看法一致，認為美國經濟「硬着陸」的風險介乎35%至40%。

以Bruce Kasman為首的摩通經濟學家亦發表報告，指近期數據反映美國「勞動力需求較預期疲軟，並出現勞動力流失的早期迹象」，將今年底前美國陷入衰退的可能性，由原先預期的25%，上調至35%。2025年下半年經濟衰退的可能性，則維持在45%。摩通的經濟學家最新估計，隨着通脹壓力趨緩，美聯儲將在9月和11月會議各減息半厘。

指通脹難達標 惟美聯儲快減息

昨公布的美國就業數據改善，緩和了市場對美國經濟前景的擔憂。在截至8月3日當周，美國首次申領失業救濟人數按周回落1.7萬人，總數降至23.3萬人，低於分析師預期的24萬人，由對上一周的超過一年高位回落。市場信心受到提振，美國10年期國債孳息率昨晚曾升穿4厘，是上周四以來高位，重返上周五弱於預期的非農數據公布前的水平。

美股三大指數早段上漲，道指升逾500點，標普500指數升逾1%，而納指升2%。美股科技「七巨頭」早段股價全數上漲。美國藥廠禮來（Eli Lilly）（美：LLY）的糖尿病劑藥Mounjaro及減肥藥物Zepbound需求強勁，盈利較預期高，並上調全年預測，其股價早段升8%。

同時，摩通估計，美聯儲及其他央行將利率「較長時間維持較高水平」的可能性僅為30％，相比兩個月前預測的可能性達到五成。摩通的經濟學家又稱，若美國甚至全球經濟衰退，幾乎肯定會導致主要央行立即大幅減息。

戴蒙認為，地緣政治緊張局勢及量化緊縮（QT）等因素，為經濟帶來很多不確定性。他預期美聯儲可能很快減息，儘管他懷疑美國通脹能否回落至美聯儲的2%目標。

過去一年多以來，戴蒙一直警告通脹可能較投資者預期頑固。他上月仍表示，美聯儲在遏抑通脹方面取得一些進展，但美國仍存在多個通脹因素。他最新表示，政府的赤字支出，以及全球「重新軍事化」等風險，都可能妨害通脹回落至美聯儲的目標水平。

日央行委員：中性利率至少1厘

不過他認為美國經濟仍然穩健，並提到最近見到「股神」巴菲特，雙方談論「美國經濟的韌性」。戴蒙稱，就業數據是衡量美國經濟健康狀况的一個關鍵指標，只要就業保持健康水平，銀行業的資產負債表將繼續保持強勁。他形容摩通的信貸趨勢，正恢復到歷史正常模式，「但這並不意味信貸狀况不會惡化」。他呼籲投資者須為所有可能性做好準備。

此外，日本央行昨公布的7月底政策會議意見摘要顯示，央行委員認為即使輕微加息，貨幣政策仍然寬鬆。有日本央行委員認為，中性利率至少在1厘水平，為避免基準利率快速上升，央行需及時分階段加息。日本央行上周將基準利率上調至0.25厘。該央行行長植田和男當時更預告，若經濟增長和通脹趨勢符合預期，將進一步加息。鷹派舉措刺激套息交易平倉加劇，導致環球股市動盪。

日本央行的意見摘要公布後，日圓兌美元昨曾漲至145水平，日經指數曾下跌超過800點，收市跌幅收窄至258點；亞洲股市普遍偏軟。

（綜合報道）

[國際金融]