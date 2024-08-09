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巴郡持短債半年增八成 市場憂巴菲特看淡美股

【明報專訊】「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（美：BRK.A；美：BRK.B）連續7個季度減持美股之際，其所持的美國短期國庫券（T-Bills，4至52周期限）在截至次季末的價值達到2346億美元，較去年底增長逾八成，並多於美聯儲截至上周的1953億美元國庫券持倉量，令外界擔心他看淡美股前景。在今年5月的巴郡股東大會，巴菲特強調美國國債是「最安全的投資」。每當他認為美股估值過高而缺乏投資機會時，就會提升巴郡的流動性。

為巴郡每年帶來120億美元收益

巴菲特對美國國庫券的偏好，反映他無法找到其他具價值的投資，可超越國庫券的5厘以上年化利率。目前美國1個月期國庫券孳息率為5.33厘，3個月期國庫券孳息率為5.22厘，而6個月期國庫券孳息率為4.95厘。這些無風險投資，可為巴郡每年帶來120億美元收益。此外，購買美國國庫券還可為投資者提供稅務優惠，因為所收取的利息，可免繳州稅和地方稅。

次季拋售股票 現金儲備創新高

巴郡的財報顯示，其現金儲備由第一季末的1890億美元，增至次季末的2769億美元，再創紀錄新高。這主要由於巴郡次季淨沽出價值755億美元的股票，包括拋售了近五成的蘋果（美：AAPL）股票持倉，將持股量由7.9億股降至4億股，料套現逾500億美元。此外，巴郡上月亦拋售了大量美銀（美：BAC）股票，累計套現近40億美元。

市場人士揣測，持有大量現金的巴郡，會否增持日本五大商社的股票。彭博社指出，在截至本周一的市場崩跌，巴郡的五大商社持股價值，合共蒸發9800億日圓（約519億港元）。日本股市隨後兩個交易日反彈，截至周三，巴郡的五大商社持股價值減損收窄至5500億日圓（約291億港元）。東京T&D資產管理指出，巴菲特迄今在價值投資方面一直取得成功，也許他會將日本股市目前的估值視為投資機會。

（綜合報道）

[國際金融]