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資生堂上半年經營虧損1.4億 股價瀉16%停板

【明報專訊】由於中國市場的需求持續疲軟，加上美國出現生產問題，日本化妝品牌資生堂（Shiseido）（日：4911）今年上半年錄得27億日圓（約1.4億港元）的經營虧損，相比去年同期經營利潤為136億日圓。受業績拖累，資生堂周四股價跌16%，觸發停板，為近37年來最大盤中跌幅。

中國是資生堂除日本以外，最重要的市場。由於中國消費者對該品牌的需求持續疲軟，影響到中國市場的銷售及旅遊零售表現，資生堂承擔了220億日圓（約12億港元）的重組開支，影響到上半年的盈利表現。資生堂期內的利潤按年下跌99.9％，降至1500萬日圓（約80萬港元）。

資生堂指出，中國消費者對福島核電廠排放計劃的擔憂揮之不去，不願購買日本產品。受核污水排放事件影響，中國消費者自去年底進行抵制，導致資生堂下調盈利預測。

中國市場弱 重組開支12億拖累

在中國市場增長乏力之際，美國銷售亦出乎意料下滑。資生堂第二季在美國淨銷售額下降20%，逆轉了第一季的9%增幅。該品牌將美國銷售轉弱，歸咎於出貨量下降及生產放緩。

資生堂預告，將在今年11月底公布新的經營策略，應對中國經濟環境不明朗的局面。社長藤原憲太郎向《日本經濟新聞》表示，為實現持續增長，「將調整機場免稅品銷售等旅遊零售業務和中國業務的定位。今後希望促進歐美業務進一步增長」。

（綜合報道）

[國際金融]