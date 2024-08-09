楊智佳：中芯15元附近吸 仍有勝算

本欄昨日提及，恒指最近3個月的整月升跌幅，為2018年1月創下歷史高位以來最低。投資者買入二三線港股意欲甚低，雖然恒指由1年前的19,184點至今，只是下跌了12%，但不少被視為二線明星藍籌，或者一度備受市場追捧的增長股，過往一年跌勢遠比恒指慘烈，例如藥明生物（2269）及李寧（2331），過往一年股價分別下跌了74%及66%，資金流向中移動（0941）、中海油（0883）等等較穩健、較高息的大市值股份，其中，中海油一年間上升67%，縱然遠不及美國科技股的倍升水平，但於港股市場已算十分厲害。

二線明星藍籌跌勢遠比恒指慘烈

股市之中，二三線明星股往往是投資者的樂園，皆因買入最高市值的藍籌股，長期持有回報始終有限，沒有人期望持有中海油可以幾年間致富。要為財富帶來具意義的改變，便要靠二三線增長股，投資者的人生才感到有改變的希望。而過往兩年，港股缺乏此類倍升主題股份，便難以吸引投資者進場，而二三線股不斷下跌，負面財富效應的殺傷力更深。

國策受惠股威力今非昔比

早年中央能夠大灑金錢扶持某些板塊，相關股份收入及盈利滾滾而來，投資者爭相尋找國策扶持的受惠股。不過，自從2020年疫情過後，內地房地產市道向下，地方政府缺乏賣地支持開支，國內生產總值亦出現缺口，於政府債務偏高之下，更趨手緊，能撥作扶持行業的資金有限，財政政策發揮不了威力，於是國策受惠股的威力今非昔比，二三線股缺乏炒作主題。早前發改委公布家電及設備以舊換新的規模，竟然只跟15年前相若，以購買力而言變相是縮了水，於是受惠股份上升兩日便打回原形。

近年投資者曾憧憬國產替代概念，結果於港股市場卻難成氣候。國產替代本來是非常可取，不過面對資金不足情况，以及個別國產替代企業為了順應中央期望而追求產量，犧牲了利潤率，盈利表現達不到投資者期望，於是股價強勢曇花一現。

中芯季度指引預示有改進 稍支持股價

昨日公布業績的中芯國際（0981），是中國晶片界國產替代的希望所在。今年第二季純利按年下跌59%，至1.65億美元，毛利率只得13.9%。相比5年前、2019年第二季，至今收入上升了1.4倍，毛利率卻由當年19.1%大降5個百分點，使中芯的盈利能力未有顯著改變，至少單計毛利率，便遠遜於台積電的五成，穩定性亦遠遠不及。

較令人安慰的是，中芯剛公布第三季指引當中，收入按季上升13%至15%，毛利率介乎於18%至20%，表現有所改進，預料為績後股價稍稍帶來支持。若以第三季指引年度化，市盈率大概16倍，市帳率0.8倍，倘若股價回吐到15元附近，吸納仍有勝算。

只要國產替代的企業獲得技術及生意支持，而毋須強行增加產量，當製造了可觀盈利，便自然吸引到業界爭相加入投資，屆時國產替代才會有真正的出頭天。

[楊智佳 還看今朝]