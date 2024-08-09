葉創成：從中國女排奧運成績說到港股

【明報專訊】筆者是中國女排的支持者，是次巴黎奧運中國女排賽事，除了對法國隊一場分組賽外，其餘都看了電視直播，本周看到中國女排在八強力拚下負土耳其隊2比3出局，認為球員們已搏盡無悔，尤其是分組賽曾先後力克美國、法國及塞爾維亞隊三戰全勝以首名出線，表現比上屆東京奧運在分組賽便出局理想。筆者分析2004年以來數據，發現中國女排當屆奧運會成績與下屆奧運會前港股恒指表現有一定關連性，下文將會詳細交待。
中國女排自從1984年洛杉磯奧運首次參賽便奪冠以來，一直是中國人以不屈不撓的精神艱苦奮鬥以求傲立於世界民族之林的象徵，因此中國女排在2004年雅典奧運再次取得金牌，同樣亦振奮人心；當年港股也處於大牛市，恒指由雅典奧運開幕日8月13日收報12,359點，急升至2007年10月30日高見31,958點，即使其後受到外圍因素拖累急回，2008年8月8日北京奧運開幕當日收報21,885點，兩屆奧運之間仍錄得77%升幅（見圖），期內多間優質中國企業亦來港上市，為投資者帶來豐厚回報。
至於上屆東京奧運，中國女排意外地在分組賽出局，表現屬逾20年來最差，近年港股亦反覆受壓，恒指由2021年7月23日東京奧運開幕收報27,321點，下跌至今屆巴黎奧運開幕日7月26日收報17,021點，跌幅達37.7%（見圖）。
由於中國女排今屆巴黎奧運成績比上屆理想，筆者期待未來4年港股亦會有較佳表現，畢竟目前恒指市盈率低於10倍，息率逾4厘，估值吸引，再像過去3年般大跌的機率已不大。