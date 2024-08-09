海外買家成泰國樓市重要支持

泰國今年首季經濟按年增長1.5%，惟增速較去年第四季的1.7%進一步放緩，拖累當地樓市表現。據REIC數據，今年首季泰國整體住宅成交量按年跌幅擴大至13.8%至7.3萬宗，去年第四季跌幅為12.7%，為連續第五季錄跌幅，期內住宅成交額同樣受壓，首季成交額按年跌13.4%至2090億泰銖，期內泰國整體住宅市場指數為79.6點，按季跌2.8%，按年跌15.4%。

公寓市場海外買家佔比創新高

威猜表示，泰國經濟增長隨外圍經濟放緩，已對本地置業意欲構成一定影響，去年泰國央行加息5次，偏高的按揭利率也增加了買家置業成本，削弱準買家的購買力，加上最近金融機構收緊按揭審批標準，令不少準買家擔心未能承做按揭而擱置置業計劃，進一步打擊當地置業需求，導致今年首季樓市整體成交價及成交量均錄跌幅，惟一手樓價未受影響，今年第二季曼谷及周邊地區的一手樓價指數按年升1.5%至131.6點，其中一手公寓樓價指數按年升1.2%至156.9點，主要基於近年土地價格、建築材料及建築工人薪酬等建築成本持續上升，推升新盤售價所致。

來自海外買家的需求有增無減，尤其是對當地公寓的需求，也對當地新盤價格有一定支持。再參考REIC數據，今年首季海外買家購入的泰國公寓數目達3938個單位，按年增4.3%，佔期內泰國整體公寓成交量的16.7%，佔比高於去年第四季的12.8%及去年第一季的15.9%；期內海外買家於泰國公寓市場的總成交額達180.13億泰銖，按年增幅達5.2%，佔期內泰國整體公寓成交額的比重，由去年第四季的26.1%提升至28.6%，創歷史新高，去年第一季的佔比為24.3%。威猜表示，隨着泰國旅遊業於疫後復蘇，以及部分國家經濟前景不明朗，令海外買家於泰國置業的需求自2022年以來持續上升，去年全年計海外買家購入的泰國公寓數目達1.44萬個單位，成交額達731億泰銖，按年增幅分別達25%及23.5%。

中緬俄為三大海外買家

至於主要的海外買家，以成交量計算，來自中國的買家今年首季在泰國購入公寓數目達1596伙，佔整體海外買家購入單位數目約四成，繼續佔據榜首，緬甸買家緊隨其後，期內購入392個公寓單位，佔整體海外買家成交量近一成，俄羅斯買家則約佔7%，購入295個單位。若以成交額計算，首3名保持不變，以中國買家居首，首季成交額達75.7億泰銖，佔整體海外買家總成交額42%，其次為緬甸買家，交易額為22.07億泰銖，佔海外買家總成交額的12%，而第三名位的俄羅斯買家，成交額則為9.24億泰銖，佔外國買家總成交額約5%。

緬甸阻資金外流 或影響下半年樓市

威猜指出，今年首季海外買家需求為泰國樓市主要增長動力之一，下半年樓市增長仍需海外買家支持，要留意的是，今年首季緬甸買家取代多年來排名第二的俄羅斯買家，成為泰國樓市第二大的海外買家來源地，主要由於緬甸經濟前景的不明朗，令不少緬甸買家選擇到鄰近的泰國置業，惟最近緬甸軍政府為阻資金外流，管制當地人士於泰國置業，或對下半年泰國樓市構成影響，而目前該公司預測的基本情境為今年泰國樓市相對穩定，2024年全年整體住宅市場指數按年微升0.2%至87.5點。他續表示，基於預期泰國政府早前推出的利好樓市措施成效將於下半年逐步顯現，以及下半年有可能減息，若下半年樓市供求均見改善，今年全年整體住宅市場指數在最佳情况下，有望按年升10.3%至96.3點。

近年泰國不乏兼顧海內外買家度假及居住需求的項目應市，樂古浪熙湖雅境（Laguna Lakelands）是其中之一，該項目由悅榕集團（Banyan Group）發展，坐落於布吉島中西部海岸邦濤海灘，項目第一期已售罄，最近推出新一期樂古浪熙湖雅境湖景住宅，包括1至3房的公寓，分佈在不同的低層建築中，每棟建築均設屋頂無邊際泳池，公寓售價由900萬泰銖起。悅榕集團創辦人何光平表示，看到今年布吉島的全新物業需求量很大，推動需求的因素包括人們想要逃離城市及地緣政治等問題、布吉島擁有頂尖國際學校和醫院，以及全年可享熱帶生活等，而布吉島的高質素物業較香港、新加坡及歐洲等市場仍廉宜得多，也是其中一個吸引海外買家的重要因素。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]