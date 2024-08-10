八成經濟學家料美9月減息0.25厘 跟大行估降半厘不同

周四公布的美國上周首次申領失業救濟人數大幅回落，緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂，美股三大指數周四大幅上升後，昨早段窄幅上落。

9月會議前緊急減息概率10%

由於美國上周公布的非農新增就業職位遠遜預期、失業率更升至近3年最高水平，包括摩根大通和花旗在內的華爾街大行近日預測，美聯儲將在下月減息半厘。期貨投資者亦押注，美聯儲在今年底前合共減息1厘。不過牛津經濟研究院首席美國經濟學家Ryan Sweet表示，要求大幅減息的呼籲「過火」，參考過往歷史，只有在經濟面臨明顯衝擊，又或經濟數據較目前惡劣的情况下，美聯儲才會在原定會期前緊急減息，又或將減息幅度擴大超過0.25厘。

明年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）表示，若就業市場穩健，而通脹繼續下行，美聯儲將很快減息。她說，雖然7月非農就業數據遜於預期，但美國就業市場仍然強勁，她預測的前景，是就業市場穩健的情况下，通脹逐步回落至2%的目標。

隨着減息時點逐漸接近，美聯儲結束「縮表」在望。彭博社指出，華爾街傾向認為美聯儲可能於今年底前結束「縮表」，但量化緊縮（QT）不大可能突然結束。結束QT的時點，將取決於減息步伐及融資市場的壓力，前景仍充滿不確定性。美銀策略師發表的報告指出，若美聯儲打算減息刺激經濟，將可能停止縮表；若美聯儲的目的是推動貨幣政策正常化，那麼縮表仍會持續。

美聯儲自2022年6月以來一直「縮表」，並在今年6月起放慢「縮表」步伐，將每月持有至到期，且不進行再投資的美國國債數量上限，由600億美元下降至250億美元，而按揭抵押證券（MBS）的上限仍維持在350億美元不變。市場開始關注美聯儲目前價值7.2萬億美元的資產負債表還能繼續縮減多少，而不會影響美國金融體系的流動性。

雖然目前的3.37萬億美元準備金被認為仍然充裕，但若美聯儲讓準備金縮減太多，則有可能引發隔夜融資市場波動，類似於2019年9月的美國回購市場危機。當時一種隔夜市場利率急升4倍至10厘，促使紐約聯儲銀行緊急干預。融資市場已有受壓的迹象。在美國政府債券發行及一級交易商的美債持有量高企之際，隔夜回購利率正在上升。

摩根士丹利的分析指出，有兩個可能因素，或許會促使美聯儲提前結束「縮表」，一是貨幣市場流動性枯竭，又或美國經濟衰退，但兩者都不大可能發生。

市場避險 美貨幣基金規模新高

全球風險資產本周大起大跌之際，投資者趨向持有現金避險，美國貨幣市場基金資產規模創新高。根據美國投資公司協會（ICI）的數據，在截至8月7日當周，約527億美元流入美國貨幣市場基金，是截至4月3日當周以來，最大規模的單周淨流入。美國貨幣市場基金總資產，由前一周的6.135萬億美元，增至6.19萬億美元創新高。

（綜合報道）

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