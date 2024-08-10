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台積電銷售增45% 達619億單月新高

【明報專訊】迹象顯示AI晶片需求持續強勁，台積電（美：TSM）公布7月銷售額按年急增45%至2569.5億元新台幣（約619億港元），創單月收入新高。分析師預計，台積電第三季銷售額將按年增長37%至7474億元新台幣（約1800億港元），但7月的銷售額預示，台積電的第三季實際收入可能超出此前預期。

第三季收入或超預期

作為Nvidia（美：NVDA）、超微半導體（美：AMD）及蘋果等的晶片代工商，台積電於7月將2024年按美元計價的銷售額增長指引，上調至25%以上。由於憂慮環球經濟增長前景，投資者近期沽出一些今年累計升幅較大的晶片股。不過由於AI晶片及記憶體晶片需求仍然強勁，部分分析認為，現在是買入晶片股的時機。

摩根士丹利本周將台積電列為首選股（top pick）。該股在「黑色星期一」股價挫近一成，是該股歷來最大跌幅。包括Charlie Chan在內的摩根士丹利分析師發表報告，指在半導體下行周期，看好台積電的防守性。大摩指出，該股目前股價是2025年盈利預測的16倍，估值已恢復吸引力。

花旗列美光科技為首選股

花旗就將一個月內股價跌近三成的美光科技（美：MU），列為首選股票。受惠於產能減少，而記憶體晶片製造商又將部分產能，分配給用於開發複雜AI應用的高頻寬記憶體（HBM），花旗估計動態隨機存取記憶晶片（DRAM）今年的定價將較預期高，建議買入美光。

此外，花旗又給予超微半導體、博通（Broadcom）（美：AVGO）、亞德諾（美：ADI）、微芯科技（美：MCHP）、Nvidia（美：NVDA）及KLA Corp.（美：KLAC）買入評級。

（綜合報道）

[國際金融]