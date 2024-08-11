美股續彈 晶片股未收復失地 三大指數全周計仍跌 標指納指連跌4周

明報記者 蕭嘉聰

雖然大市向上，不過晶片股仍受壓，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）上周五收市跌0.21%至104.75美元，一周市值蒸發619.9億美元；安謀（ARM）（美：ARM）、ASML（美：ASML）及AMD（美：AMD）仍齊跌逾1%。

大型科技股繼續反彈，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市升0.58%至200美元；蘋果公司（美：AAPL）升1.37%至216.24美元；Meta（美：META）及亞馬遜（美：AMZN）亦升1.6%及0.69%。英特爾（Intel）（美：INTC）周四大升近8%後回吐，周五收市跌3.81%至19.71美元。

中概股金龍指數全周升3.6%

反映中概股表現的金龍指數上周五回落0.96%，阿里巴巴（美：BABA）及京東（美：JD）分別跌0.4%及0.38%；不過一周計該指數仍然跑贏美股三大指數，合計升3.6%。

據彭博報道，對冲基金景林資產管理香港（Greenwoods Asset Management）申報，第二季清倉手上的京東及BOSS直聘（2076）（美：BZ）；增持滿幫（美：YMM）、拼多多（美：PDD）、台積電（美：TSM）、阿里及網易（9999）（美：NTES）等，投資組合市值按季增加18%至37.9億美元。

景林資產次季清倉京東BOSS直聘

歐洲股市靠穩，英國、法國和德國股市分別升0.28%、0.31%及0.24%。港股方面，恒指夜期上周五收報17,062點，跌17點，較恒指收市低水28點；港股ADR比例指數收市報17,091點，無升跌。

薩默斯促查VIX 或涉人為波動

經歷股市波動一周後，據彭博報道，美國前財長薩默斯警告，美國總統不應該對貨幣政策的制定上施加任何影響力，否則最終只會引致通脹升溫及經濟疲軟。他又敦促美國證交會（SEC）及相關交易所調查上周一「恐慌指數（標指波幅指數、VIX）」急升至65水平的情况，認為由於VIX計及非流動性工具，周一可能出現人為波動。由於VIX是市場廣泛關注的指標，美證交會應調查當中的流動性、結算方式的問題。美證交會拒絕回應彭博查詢。