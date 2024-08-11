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市場押注9月減息 美銀籲買高息股

【明報專訊】市場預期美國聯儲局有可能最快在9月減息，收息股又再獲大行青睞。據CNBC報道，收息投資者最好先購入收益率穩定的派息股份，大行美銀更建議買入硬碟生產商Seagate Technology（美：STX）等高息股。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員已百分百押注9月將會減息，當中有51%預期將會減息0.25厘；49%預期將會減息0.5厘。報道又指出，美銀的經濟學家預期至2026年中期息口將會減至3.25厘至3.5厘，或有機會令超過5厘息的貨幣市場基金收益率大跌，不過如果投資者買入合適的股份，仍可繼續通過投資組合產生收入。

硬碟生產商Seagate

3年年化股息率達7.9厘

美銀證券分析師Wamsi Mohan預期，貨幣市場基金收益率下跌或會令退休人士資產轉至股息高的股票，當中Seagate Technology的3年年化股息率高達7.9厘；地區銀行KeyCorp（美：KEY）的3年年化股息率亦有6.3厘，該行認為聯儲局減息後，公司及同業將可受惠，給予「買入」評級。

「買入」卡夫亨氏默克西蒙地產等

此外，美銀給予Devon Energy（美：DVN）「買入」評級，公司核心盈利勝市場預期，股息收益率為4.4厘，上周五收市報44.92美元，跌0.42%。美銀亦給予卡夫亨氏（Kraft Heinz）（美：KHC）、默克（Merck）（美：MRK）及西蒙地產集團（美：SPG）「買入」評級。