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人行：研適度收窄利率走廊寬度

【明報專訊】中國人民銀行發表第二季貨幣政策執行報告指出，正研究適度收窄利率走廊寬度，作為改革政策工具一部分，藉此助央行引導市場利率圍繞目標水平波動。另人行發出警告，指債市存在泡沫風險，並提醒要充分認識樓市供需新變化。

人行指出，在深化利率市場化改革方面，研究適度收窄利率走廊寬度，給市場傳遞更加清晰的利率調控目標信號。人行又提到，計劃研究擬定系統重要性保險公司附加監管規定，發揮宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，藉此鞏固金融體系穩定的根基。為了持續提升非銀行金融機構及交叉性金融業務風險監測效果，該行亦研究對影子銀行風險監測評估。人行更提出，要研究修訂系統重要性銀行評估方法，組織開展恢復計劃模擬演練，並且夯實系統重要性銀行附加監管。

因應近期內地債市火熱，加上不少銀行的理財資金亦投向債市，人行指隨着10年期國債收益率見近20年新低，偏離合理中樞水平，不斷累積金融風險。該行已開展國債借入操作，並擇機在公開市場售出國債，以平衡債市供求。人行亦對金融機構持有債券資產的風險敞口開展壓力測試，防範利率風險。

要充分認識樓市供求新變化

至於在內房市場方面，該行表示，要充分認識房地產市場供求關係的新變化，順應人民群眾對優質住房的新期待，着力推動已出台金融政策措施落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。人行提出引導金融機構強化金融保障，加大保障性住房建設和供給，同時亦會加大住房租賃金融支持，推動加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。