美經濟縱避過衰退 也難逃轉弱

明報記者 鄭智文

綜合報道 彭博、路透社、《華爾街日報》、NBC、Yahoo Finance

美國6月份消費者物價指數按年升3%，靠近美聯儲長遠通脹目標2%，7月份非農就業人口新增職位亦回落至11.4萬，遠遜預期。由於兩項指標數據均向美聯儲預期方向發展，據芝商所FedWatch工具，目前市場押注在9月減息的概率高達100%，當中料9月減息半厘的概率更逾五成。

受衰退陰霾困擾，美股三大指數均受挫，其中納指跌幅最大，由一個月前高位至今累跌約一成，本月以來亦累跌逾半成。本月美股VIX波動指數亦告回升，標指及納指波動指數均一度升穿20，其中納指更曾高見27。

衰退陰霾 日美股市率先急挫

去年市場焦點「美股七俠（Magnificient Seven）」成重災區，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）由7月初高位最多下挫約三成，Alphabet（美：GOOG）、蘋果（美：AAPL）等累跌逾一成。除美股外，去年升勢凌厲的日股亦大幅回調，本月初3個交易日內急瀉近兩成，自一個月前歷史高位42,000點水平累跌逾1萬點或約25%。綜合外媒看法，日股上周急瀉，反映資金為美聯儲減息預先行動。部分投資者甚至相信，聯儲局可能在議息會議前減息，故上月起日圓套息交易已開始拆倉。對上一周日央行加息後，拆倉潮加速，每百日圓兌港元由低位4.8算反彈至約5.3算。

美銀7月底向全球基金經理做調查，當時美股、日股尚未急跌，多達68%受訪者預料未來12個月全球經濟將「軟着陸」，預料「硬着陸」的只有11%（見圖），較去年10月高峰時的30%大幅回落。這說明為何美國經濟數據出乎意料地弱之後，衰退憂慮會觸發上周初的恐慌沽售。

美聯儲主席鮑威爾曾稱，愈來愈有信心做到「軟着陸」。上月底他向傳媒表示，工作永遠未完成，當局仍在觀察經濟走向哪方。他又稱，目前美國經濟數據並非過熱或急速轉弱，暫時看到經濟穩定增長。

芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee表示，美聯儲固然要推動就業率及保持物價穩定，但未必要照顧股市。他補充，美國連續多月取得較好的通脹數據，他對通脹的感覺正面得多，但強調尚未完事，其中就業市場降溫令人擔憂。

三藩市聯儲銀行行長Mary Daly較樂觀，稱7月份失業率按月上升，部分是由臨時裁員上升所推動，這個因素不太令人擔憂。她認為，聯儲局準備好因應經濟所需而行動，但在下次議息前，仍有很多資訊會出現。

彭博：美聯儲仍有機會做到「軟着陸」

彭博相信，美聯儲仍有機會做到「軟着陸」。聯儲局經濟師去年撤回溫和衰退的預測，就連市面經濟師亦調整預測。彭博上月綜合多名經濟師預測，未來12個月美國進入衰退的機率只有30%。惟勞動市場快速降溫，仍屬不利因素，例如因應近期就業數據降溫，高盛經濟師便將美國經濟衰退的機率，由15%上調至25%。

彭博形容，美聯儲減息之路並非暢通無阻，今年美國經濟增長及勞動市場均見放緩，容易受外來衝擊，尤其中東戰局有可能擴大。此外，美聯儲之前加息效果尚未滲透社會，一般家庭還卡數時仍要支付高息，曾於疫情借貸度日的企業亦須以高息還債。

分析：服務業PMI 51.4 反映未步入衰退

《華爾街日報》認為，聯儲局一年前已將利率推高至5.25厘至5.5厘，近期市場反應明顯，是因為數月前投資者憂慮聯儲局嫌利率未足以遏制通脹。股市若持續低迷，以至企業因此削減投資或裁員，可能會改變市場對美國經濟的展望，但可能仍需數天或數周時間，才能判斷拋售股份會如何改寫展望。該報綜合分析師意見，從市場走勢看，近期資金不算大批避險，當投資者愈發擔心經濟基本因素惡化時，這種情况時常發生。上周拋售股份較受技術性因素驅使，包括日股和大型科網股。

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian亦認為，目前市場數個領域都出現過度反應，7月份美國供應管理協會服務業PMI（採購經理人指數）仍達51.4，反映經濟並未完全步入衰退，只是有風險步入衰退而已，有待觀察這種過度反應會否改正。

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